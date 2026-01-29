Acuerdo con Mercosur: UE financiará proyectos con 1.800 millones de euros

La embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, mencionó que la firma del acuerdo representa el comienzo de un proceso crucial que es la implementación. Indicó que, para acompañar a los socios del Mercosur en esta etapa, la Comisión Europea movilizará 1.800 millones de euros.

“A través de subvenciones e instrumentos financieros, apoyaremos iniciativas para impulsar el crecimiento sostenible y la adaptación de los países del Mercosur al nuevo entorno económico y comercial que se generará con la futura zona de libre comercio. Estas iniciativas pueden ser, tanto del ámbito público como del privado”, explicó.

La alta autoridad precisó que se financiarán proyectos que favorezcan la convergencia y armonización de normativas, iniciativas para reforzar la productividad de las microempresas y mejoras en infraestructuras críticas.

Inversiones europeas

“A través de nuestra estrategia Global Gateway, impulsamos inversiones europeas con los más altos estándares tecnológicos, laborales y medioambientales. De este modo contribuimos a mejorar la competitividad del sector productivo, el posicionamiento de los productos en el mercado europeo, el desarrollo de cadenas de valor sostenibles y la integración de estas cadenas en los mercados globales”, añadió.

Más concretamente, en Paraguay se financiarán dos estudios para identificar las necesidades clave que permitan al país aprovechar plenamente las oportunidades del acuerdo, promoviendo la diversificación, la innovación y la creación de empleo.

Promover oportunidades

Asimismo, la organización de “semanas paraguayas” en distintos estados miembros europeos contribuirá significativamente a promover las oportunidades que ofrece el país.

“Es un trabajo conjunto que marcará nuestra agenda con Paraguay en los próximos años y servirá como una base sólida y fructífera para consolidar una alianza duradera, basada en intereses y valores compartidos”, destacó.

Por último, añadió que desde la Unión Europea en Asunción se reafirma el compromiso de acompañar y apoyar la implementación de este acuerdo.

“Estamos plenamente a disposición para facilitar información, establecer contactos y propiciar eventos que ayuden a transformar este acuerdo en una verdadera alianza de beneficio mutuo”, concluyó.