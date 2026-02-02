Gasto social aumentó un 3,9% en 2025, según el MEF

El reporte, elaborado por el Viceministerio de Administración Financiera (VAF), destaca que el 96% del gasto social total fue dirigido a cuatro áreas consideradas prioritarias: Educación, con G. 12,6 billones; Salud, con G. 8,3 billones; Promoción y Acción Social, con G. 7,6 billones; y Seguridad Social, con G. 7,5 billones.

Estos fondos financiaron programas sociales implementados por instituciones estatales, entre ellos: “Hambre Cero en las escuelas”, servicios educativos, atención de salud pública a través de hospitales y regiones sanitarias, la pensión universal para adultos mayores, y el programa Tekoporã Mbarete, según informó la cartera económica.

Prioridad fiscal

El informe también indica que la prioridad fiscal del gasto social de la Administración Central se situó en el 56% al cierre del 2025.

“Esto implica que, de cada G. 100 ejecutados, G. 56 fueron destinados a programas y servicios sociales”, explica el MEF en su sitio web.

Con este resultado, el promedio de prioridad fiscal del gasto social en los últimos diez años alcanzó el 55%, en relación con el resto de los servicios comprendidos en la clasificación funcional del gasto.