Conferencia de minerales críticos: ¿cuáles son los recursos del país que interesan a EE.UU.?

Paraguay participa hoy en la Conferencia Ministerial de Minerales Críticos, organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington, un encuentro que reúne a representantes de unos 50 países aliados.

La delegación nacional está encabezada por el canciller Rubén Ramírez Lezcano, mientras que desde el Viceministerio de Minas y Energía destacan que el interés de la potencia norteamericana se centraría en indicios geológicos de uranio, litio y tierras raras en el subsuelo paraguayo.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó que si bien el país aún no asumió compromisos concretos con Estados Unidos, Paraguay cuenta con información técnica que respalda la existencia de minerales considerados estratégicos a nivel global, en un contexto de creciente competencia por recursos en la industria tecnológica.

Indicios geológicos y estudios previos

Consultado sobre los motivos de la invitación a Paraguay, Bejarano señaló que no puede precisar el criterio utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos, pero remarcó que existen “indicios geológicos muy buenos” de minerales críticos en el país, particularmente uranio, tierras raras y litio, además de otros recursos estratégicos.

Detalló que el Estado paraguayo dispone de información técnica proveniente de exploraciones realizadas en la década de 1980, que dejaron testigos geológicos en varias zonas de la Región Oriental. A esto se suman prospecciones actuales y estudios científicos desarrollados en Brasil sobre la cuenca geológica del Paraná, cuyos resultados presentan similitudes con el territorio nacional.

“Esa información, junto con los trabajos de prospección, que se están llevando adelante actualmente, es la base técnica que hoy tiene Paraguay”, explicó el viceministro.

Uranio, el recurso crítico probado en Paraguay

Según Bejarano, el único mineral considerado actualmente como recurso crítico probado en Paraguay es el uranio, con un volumen estimado, aunque aclaró que no se trata aún de una reserva certificada. Además, se identificó la presencia de tierras raras, cobre, hierro, titanio y litio, este último aún en etapa de desarrollo.

Afirmó que existen estudios científicos y exploraciones privadas en curso, así como trabajos de prospección que continúan ampliando el conocimiento sobre el potencial minero del país.

El único mineral que hoy explota Paraguay

En cuanto a la situación del catastro minero, el viceministro aseguró que se encuentra actualizado y refleja un creciente interés nacional e internacional por distintos bloques mineros, con 2 concesiones de explotación, 27 permisos de exploración y 80 solicitudes a la vista. No obstante, precisó que el único mineral actualmente explotado en Paraguay es el oro.

En 2024, la producción alcanzó un récord cercano a los 600 kilos exportados, mientras que en el último año se exportaron alrededor de 355 kilos, casi 400 kilos, provenientes principalmente de yacimientos ubicados en el departamento del Guairá, específicamente Paso Yobái.

Respecto a la exploración, indicó que hay interés por el litio en la cuenca del Chaco, especialmente en zonas colindantes con Bolivia y Argentina, así como por tierras raras tanto en la Región Oriental —en áreas fronterizas con Brasil— como también en el Chaco. Destacó asimismo que se registran indicios de cobre, hierro, titanio y uranio, este último en la zona de Yuty, departamento de Caazapá.

Expectativas de cooperación con Estados Unidos

Sobre los posibles compromisos que podría asumir Paraguay tras la conferencia, Bejarano aclaró que aún no están definidos y dependerán de eventuales memorándums de entendimiento. Sin embargo, adelantó que el objetivo principal apunta a una cooperación técnica, con la posibilidad de atraer inversiones del Gobierno de los Estados Unidos y de empresas privadas norteamericanas.

Finalmente, subrayó que el Estado paraguayo tendrá un rol activo en este proceso, no solo como facilitador de inversiones, sino como ordenador y regulador del sector. En ese sentido, anunció que el país se encuentra en la etapa final de elaboración de su primera política minera y que próximamente se remitirá al Congreso un nuevo Código Minero, actualizado conforme a estándares internacionales.

“El rol del Estado va a ser fundamental, tanto en la regulación como en la formación de recursos humanos, la digitalización de la información y el fortalecimiento de las prospecciones y exploraciones”, concluyó.