Ex ministros destacan primer paso legislativo para reformar Caja Fiscal

En tiempo récord la Cámara de Diputados con mayoría cartista aprobó el jueves último, la postergada reforma del Régimen de Jubilaciones del sector público o Caja Fiscal. El escaso tiempo para el debate y socialización de una ley tan relevante ha tomado por sorpresa en especial a los afectados ya que se plantea una serie de modificaciones para la jubilación de los maestros, fuerzas públicas y magistrados judiciales.

Entre las principales modificaciones aprobadas por la Cámara Baja se menciona la fijación de una edad mínima para acceder al beneficio a sectores que antes no contemplaban esta base. Así para la jubilación ordinaria, un maestro o policía requerirá, según lo aprobado por los diputados, contar con 57 años de edad y 25 años de aportes para tener derecho a un 70% del haber.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto opinó que la fijación de una edad mínima de jubilación es un cambio estructural importante.

Según Barreto, 55 o 57 años todavía es una edad baja si se tiene en cuenta la expectativa de vida actual de los trabajadores, aunque reconoció que la edad en parte fue compensada por la reducción sufrida en las tasas de sustitución de los haberes. Así en la ley vigente, la tasa de sustitución para el sector docente por ejemplo oscila entre el 83% y 100%, mientras que la versión aprobada por los Diputados redujo el beneficio en un porcentaje de entre 70% y 85% de la jubilación que van a percibir los beneficiarios.

Barreto también destacó el incremento en la tasa de aportes como un elemento que puede ayudar a contrastar la catastrófica situación del Fondo de Jubilaciones que acumula un déficit de casi US$ 1.600 millones en la última década.

“No es lo óptimo aún pero es un paso muy positivo respecto a la catastrófica situación actual de la Caja Fiscal”, expresó Barreto.

El ex ministro expresó que espera que la Cámara de Senadores se ratifique en lo aprobado por la Cámara de Diputados en su reunión del próximo martes, ya que considera un avance en la reforma tan postergada.

Es un paso, pero se debe avanzar en un mayor diálogo

A su vez, el ex ministro de Hacienda y ex titular del IPS, Benigno López también se refirió al proyecto de Ley de Reforma de la Caja aprobado en Diputados y consideró que es un “paso” avanzado en este proceso y que el mismo ayudará a ganar tiempo. A la vez añadió que este tiempo debe aprovecharse para avanzar en el diálogo con soluciones más profundas.

“Si en este tiempo que se gana no se aprovecha para generar el diálogo necesario, abarcativo y suficiente para acordar una solución más equitativa, sin discriminaciones y financiable, de acá a poco estaremos en una situación peor que hoy y habremos desperdiciado un momento donde se podría haber hecho más”, dijo finalmente Benigno López.