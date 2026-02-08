Caja Fiscal: la reforma es resultado de años de inacción estatal, sostiene economista

Víctor Raúl Benítez calificó la reciente media sanción de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados como el “colapso de un modelo económico” y el “resultado lógico de un sistema de poder vigente”.

“Hay que cambiar muchas cosas en este país. En Paraguay no hay problemas económicos, hay problemas políticos”, declaró el analista a la 1020 AM.

Añadió que la Caja Fiscal, en su estado anterior, la utilizaban como un “sistema de privilegios” para los funcionarios públicos, cuyo objetivo era “comprar votos en cada elección”.

Un problema que se veía venir

En este contexto, Benítez agregó que la situación de desfinanciamiento de la Caja Fiscal ya se vislumbraba desde hace años.

Dijo que ya en 2015, los indicadores del sistema previsional anticipaban problemas de sostenibilidad, ya que las obligaciones superaban ampliamente a los aportes esperados, pero no se adoptaron medidas correctivas.

Según sus datos, el descalce financiero se produjo en 2019, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, quien no tomó medidas.

Reacción tardía

El analista criticó la inacción de los gobiernos anteriores, preguntándose por qué no se abordó la reforma en 2018 o 2023.

Recordó el contexto de la pandemia en 2020, cuando el sector privado enfrentaba la gran incertidumbre, mientras que, según su análisis, las jubilaciones y salarios del sector público se financiaron con “bonos soberanos de emergencia”, a pesar de que la caja ya mostraba desequilibrios.

Respecto a las modificaciones aprobadas, el economista afirmó que no había otra alternativa dado el estado financiero de la caja, y afirmó que el texto finalmente aprobado resultó más severo que la propuesta inicial presentada por el Poder Ejecutivo.

“Es lo que se podía hacer en un momento ya de urgencia. El proyecto Alliana fue más duro con los trabajadores que el proyecto de Fernández Valdovinos (ministro de Economía)”, explicó Benítez.

Las modificaciones establecen que los sectores deficitarios deberán aportar tres puntos porcentuales más que lo previsto en la ley vigente, jubilarse con más años de servicio y aceptar una reducción en la tasa de sustitución.