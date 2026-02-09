MOPC sigue sin concluir las obras de soterramiento de línea de alta tensión en la Costanera

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), manejado por Claudia Centurión, informó que prosiguen las obras civiles y eléctricas complementarias al soterramiento de casi 3 km de la línea de alta tensión en la avenida Costanera Norte de Asunción, que durante meses fue un dolor de cabeza para los conductores de la zona por el cierre de la vía.

La institución no informó el porcentaje de avance ni cuándo culminarías las obras, pero aseguró que las actividades se llevan adelante en coordinación con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Municipalidad de Asunción.

Acotó que durante el mes de enero del 2026, se desarrolló una nueva etapa de intervenciones para continuidad a lo realizado en noviembre y diciembre de 2025.

“Las intervenciones efectuadas incluyeron la reposición de veredas y cordones, el ajuste de barandas en el puente de la Costanera Norte, así como la limpieza de badenes y registros construidos a lo largo de la avenida, desde la rotonda General Santos hasta la calle San Estanislao. Estas acciones contribuyen a mejorar la seguridad vial, el drenaje pluvial y las condiciones generales de circulación para peatones y vehículos", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Conoce el plan de soterramiento de una línea de alta tensión en la Costanera?

De manera complementaria, se realizaron trabajos de reposición asfáltica en la calle colectora frente al Parque Lineal, intervenciones en los barrios Jardines de la Bahía y Refugio, así como obras en el parque lineal y el Parque Caballero. Entre ellas se destacan la construcción de un registro de empalme, el soterrado de caños faltantes en la calle Florencio Villamayor, la terminación de la viga cajón ubicada en el barranco del Parque Caballero y la construcción de la fundación para la torre de transición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Forma parte de un plan millonario del Banco Mundial, que no avanza

Este conjunto de obras civiles resulta fundamental para avanzar con el plan ejecutivo del proyecto, cuyo objetivo central es completar el sistema de transmisión de alta tensión soterrado, a fin de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de energía de alta tensión y preservar el entorno urbano y paisajístico de la Costanera Norte.

Los trabajos son ejecutados por el Consorcio Tocsa-Tecnoedil, adjudicado por G. 67.091 millones y financiado por el Banco Mundial bajo el Subproyecto Distrito Eco-Inclusivo del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción.

Lea más: Se promulga ley que aprueba crédito millonario para transformar Chacarita, centro histórico y parques

La intervención forma parte de un plan mayor que incluye la recuperación del Parque Caballero y la construcción de más de 700 viviendas en la franja costera, y varias obras más al que denominan “Proyecto Resiliencia Urbana de la Franja Costera en Asunción”.

Para llevar adelante el plan, el Poder Ejecutivo promulgó ya en noviembre del 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprueba el préstamo de hasta US$ 105.000.000 otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial para financiar estas obras.

La propuesta -que tuvo el visto bueno del directorio del BIRF en fecha 28 de febrero de 2023- había sido aprobada de forma unánime por ambas Cámaras del Congreso, en octubre de ese mismo año.

Con este proyecto se busca fortalecer la infraestructura y mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la franja costera en la capital paraguaya, a través de 4 ejes principales, que serán subproyectos interrelacionados que contemplan la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la revitalización del centro histórico de Asunción y la creación de un distrito Eco-Inclusivo. Pero nada se avanzó hasta la fecha.