Para Borda reforma de la Caja es una solución intermedia pero no duradera

El polémico proyecto de Ley que establece medidas para la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público (Caja Fiscal) que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados (mayoría cartista) propone algunos cambios en el esquema elevando el aporte y disminuyendo el haber jubilatorio, sin embargo estas modificaciones apenas permitirían reducir el déficit, y no una solución en cuanto a la sostenibilidad, opinó el economista y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. El citado proyecto que busca una solución financiera a la crisis de la Caja de jubilaciones del sector público será analizado hoy en audiencia pública con los sectores afectados y figura para su tratamiento en Cámara Alta este martes 10 en sesión extra a partir de las 10:40

Entre los principales cambios que propone el proyecto Alliana es de incrementar el aporte del 16% al 19% para los sectores deficitarios (que ya entraría en vigencia al promulgarse la Ley) más un aporte estatal progresivo entre 1 y 5%.

Otro punto cuestionado especialmente por sectores que no tenían una edad mínima para la jubilación (maestros, y fuerzas públicas) y que ahora deberán contar con 57 años para la jubilación ordinaria. En el caso de los magistrados judiciales la edad mínima en la ley actual es de 50 años y se aumentará 7 años, en caso de aprobarse esta versión.

Otro cambio significativo fue la equiparación de los años de aportes a 25 años para la jubilación ordinaria y las tasas de sustitución que sería de entre 70% a 85%. La base de calculo promedio de los últimos 5 años a 10 años para docentes y magistrados y por último 5 años para las fuerzas publicas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es una solución intermedia

Para el ex ministro, esta reforma es una solución intermedia para reducir el déficit de la Caja Fiscal, pero de ninguna manera es una solución duradera, sostenible y equitativa. “Es un parche para resolver el próximo gobierno. Es como patear adelante el problema”, expresó Borda. En su opinión, los senadores se alinearían al proyecto de Diputados, que difiere y endurece más los requisitos en relación a la propuesta del Ministerio de Economía (MEF).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pienso que senadores van a ratificar y se promulgaría la ley. No representa una solución al saldo rojo que sigue incrementándose, cerró con US$ 380 millones en 2025 y para este año, sumará otro US$ 100 millones”, acotó el ministro que tuvo a su cargo la implementación de la última reforma al sistema de jubilaciones en el año 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Este proceso se consolidó a través de la Ley N° 2.345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal“, y formó parte de un paquete de reformas que incluyó además la de Adecuación Fiscal del 2004.