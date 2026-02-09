Paraguay frente a Europa: una oportunidad “histórica” para exportar servicios

El presidente de Cámara Paraguaya de Servicios y Tercerización (Capaser), Pablo Zabala, mencionó que el acuerdo Unión Europea (UE)- Mercosur abre una oportunidad concreta y medible para la exportación de servicios paraguayos y la atracción de inversiones europeas.

Esto en un contexto donde más del 60% del comercio mundial corresponde a servicios, y la Unión Europea concentra cerca de una cuarta parte de ese intercambio, explicó a la par de asegurar, que Paraguay puede posicionarse como un proveedor competitivo de servicios basados en talento, explicó.

“La combinación de menores costos operativos, estabilidad macroeconómica, una población joven y una creciente profesionalización del talento humano permite ofrecer servicios remotos de calidad en áreas como tecnología, back office, procesos administrativos, servicios profesionales y soporte empresarial.

“Paraguay ya es competitivo”

Sobre si nuestra nación está preparado para competir en la UE en términos de calidad, costos, idiomas y estándares, señaló que el país ya es competitivo en costos y muestra avances sostenidos en calidad y profesionalización, especialmente en servicios exportables y trabajo remoto.

“Muchas firmas paraguayas ya están brindando soporte y servicios en otros idiomas, y observamos una nueva generación de jóvenes cada vez mejor preparada, con formación técnica, habilidades digitales y mayor exposición a entornos internacionales”, apuntó el presidente.

El titular de la Capaser también se refirió a las barreras no arancelarias que podrían presentarse dentro de la asociación comercial entre ambos bloques. Subrayó que el principal desafío pasa por la adaptación a mercados más exigentes, especialmente en lo vinculado a la formación y capacitación.

Sostuvo que cumplir con determinados estándares de calidad requiere seguir fortaleciendo competencias en idiomas, experiencia del cliente y habilidades blandas, entre otros aspectos clave para la exportación de servicios.

Avanzar en una agenda público-privada

“Estos desafíos, lejos de ser un límite estructural, representan una oportunidad para avanzar en una agenda público-privada que permita abordar de manera coordinada la capacitación, la actualización de estándares y el fortalecimiento de la competitividad del sector de servicios paraguayo”, destacó.

En cuanto a cómo impacta este acuerdo en la atracción de inversiones europeas hacia empresas de servicios y tercerización en Paraguay, afirmó que mejora significativamente el clima de negocios y la previsibilidad jurídica, dos factores clave para la inversión europea.

Añadió que para compañías del bloque europeo que enfrentan altos costos laborales y escasez estructural de talento, Paraguay se presenta como una plataforma eficiente para operaciones de servicios, nearshoring (trasladar servicios o procesos a ubicaciones cercanas) y offshore (sociedad registrada en el extranjero, pero que no funcionan ahí).

Además dijo que la posibilidad de contratar servicios desde Paraguay bajo un marco claro y estable incentiva la instalación de centros de servicios, hubs regionales y alianzas estratégicas con empresas locales.

“Una ventana de oportunidad”

En cuanto a los riesgos que observa la Cámara si el país no logra adaptarse rápidamente a las exigencias del mercado europeo, alegó que es perder una ventana de oportunidad histórica, esto independientemente de la vigencia o profundidad de la asociación comercial con el bloque. Según Zabala, la demanda global de servicios basados en talento es cada vez más competitiva y requiere adaptación constante.

“Si el país no apoya y fortalece a las empresas que ofrecen servicios confiables y competitivos, en el tiempo el riesgo es que otras economías de la región logren posicionarse mejor frente a los mismos clientes e inversores”, concluyó.

En ese contexto, la Cámara remarca la importancia de ampliar la mirada hacia sectores con alto potencial de impacto inmediato, como los servicios basados en conocimiento, entre ellos BPO, tecnología, back-office, soporte multilingüe y servicios profesionales remotos.