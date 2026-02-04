Maquila de servicios en Paraguay: factores clave para estructurar proyectos que generan empleo y exportación real

La maquila de servicios se consolida en Paraguay como un régimen estratégico para la exportación de servicios al combinar generación de empleo formal, uso de tecnología y prestación efectiva de servicios cuyo aprovechamiento económico se produce en el exterior. Este esquema permite a empresas constituidas en el país operar para clientes internacionales incorporando mano de obra local bajo una carga tributaria altamente competitiva: un tributo único del 1% aplicado sobre el valor agregado generado en Paraguay o sobre el valor de la factura de exportación, el que resulte mayor.

Los resultados ya son medibles. Al cierre de diciembre de 2025, el régimen de maquila de servicios registró 24 empresas activas, lo que significó 3.982 empleos directos, de los cuales el 58% corresponde a mujeres. Estas cifras confirman que la maquila de servicios no es un instrumento teórico, sino un motor real de empleo formal, transferencia de conocimiento y exportación de valor agregado, con impacto directo en la estructura productiva del país.

Este desempeño se apoya en un contexto particularmente favorable. Paraguay, con doble grado de inversión, se consolida con previsibilidad y confianza internacional, factores clave para proyectos de exportación de servicios de mediano y largo plazo.

A ello se suma un marco propicio para el desembarco empresarial. El país ofrece vehículos societarios ágiles como la Empresa por Acciones Simplificadas (EAS), cuya constitución es posible en aproximadamente 72 horas y habilita a los inversores extranjeros a acceder, mediante la Constancia de Inversionista Extranjero (CIE), a la residencia permanente por inversión. Este punto no es menor: para operar como maquiladora en Paraguay es requisito constituirse como empresa.

La experiencia práctica demuestra que el verdadero factor crítico de éxito no reside únicamente en el incentivo fiscal, sino en la correcta estructuración del proyecto desde su origen. A diferencia de la maquila de bienes, la maquila de servicios se apoya en procesos intangibles.

El régimen admite, entre otros, servicios de BPO y back office, call center, soporte técnico, desarrollo y mantenimiento de software, procesamiento de datos, marketing digital y asistencia administrativa remota, siempre que el aprovechamiento económico del servicio se produzca fuera del territorio paraguayo. No alcanza con facturar al exterior, sino que debe demostrarse que el servicio es efectivamente utilizado y explotado en la jurisdicción del cliente extranjero.

Otro diferencial relevante es la mano de obra paraguaya. El país cuenta con una población joven, en crecimiento y con costos laborales que permiten estructurar modelos altamente competitivos frente a otros mercados regionales. Esta combinación de talento, costos y estabilidad convierte a Paraguay en una plataforma especialmente atractiva para la instalación de maquiladoras de servicios.

El régimen permite que las empresas maquiladoras se instalen en cualquier punto del territorio nacional. Para acceder al régimen, la viabilidad del proyecto se convierte en una instancia central. Este estudio comienza con la identificación precisa del servicio prestado con el detalle de las herramientas y tecnología utilizada para verificar que la ejecución se realice efectivamente desde Paraguay y que exista valor agregado local.

El segundo eje del análisis es el destino del servicio: quién contrata, desde qué jurisdicción, cómo se entrega el servicio en el exterior y qué respaldo contractual existe. Finalmente, se evalúan los aspectos comerciales y económicos: modalidad de cobro, ingresos estimados por exportación, proporción facturada al exterior y coherencia entre costos locales y precios internacionales. A partir de este relevamiento integral, se estructura correctamente el Programa de Maquila a ser presentado para su aprobación.

Por ende, más que un incentivo, la maquila de servicios funciona como un test de solidez empresarial, donde solo los proyectos correctamente estructurados logran convertir el régimen en empleo, exportación y crecimiento sostenible.

*Máster en Derecho Privado Patrimonial y directora en Mayn Legal + Corporativo.