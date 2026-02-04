Gremios alertan sobre mayores exigencias para acceder a Europa

Gremios resaltan que se amplían las exigencias para acceder al mercado europeo. El presidente de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, destacó la importancia del encuentro con el Ejecutivo para entender “de primera mano lo que se firmó”.

Aunque la asociación comercial aún debe ser aprobada por los parlamentos de países del Mercosur y Europa, Tavella aseguró que socializar el acuerdo es clave para aprovechar la ampliación de mercado, que espera que “funcione mejor que el Mercosur”.

“Hoy, en el sector cárnico, ya están exportando, y muchas empresas paraguayas también lo están haciendo. Se les abre un destino muy amplio, pero que no será fácil ganar por la competencia de precios y la fuerte presión que seguirá existiendo en Europa”, acotó.

Mipymes planificarán proyectos

El dirigente señaló que este año las mipymes comenzarán a planificar proyectos para exportar al Mercosur y a Europa. Incluso, las pequeñas y medianas empresas que no manejan grandes volúmenes deben acceder a nichos de mercado. Para ello, destacó que será necesario capacitarse y obtener certificaciones locales, del Mercosur y de las naciones europeas.

“Rediex realizó un trabajo importante en los últimos 10 a 15 años para posicionar firmas paraguayas en el exterior. Ahora se debe replicar ese modelo con las mipymes”, alegó.

Por su parte, Esteban Vasconsellos, directivo de La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), aseguró que Paraguay no puede ni debe oponerse a la apertura de nuevos mercados. “El país es exportador por naturaleza, y el acceso a mercados internacionales es clave para el desarrollo del sector y la economía nacional”, sostuvo.

Oportunidad para la carne

En ese aspecto, recordó que el acuerdo Mercosur-UE contempla un cupo de 99.000 toneladas de carne vacuna, con reducción de arancel del 40% al 7,5%. Este volumen se dividirá en 55% de carne fresca y 45% congelada, mientras que la cuota Hilton ingresará con arancel 0%, mejorando significativamente las condiciones de acceso.

Actualmente, Paraguay exporta a la UE solo el 2% de su carne, pero las nuevas condiciones podrían aumentar la rentabilidad y motivar a más productores a sumarse al mercado europeo.

“El sector ganadero paraguayo demostró capacidad para cumplir con estrictas normas sanitarias, de trazabilidad y certificación. No obstante, el escenario actual plantea un cambio profundo: el acceso al mercado europeo ya no depende solo de la competitividad o de la calidad, sino del cumplimiento de un entramado creciente de normativas ambientales y sociales", subrayó Vasconsellos.

Normativas para acceder al comercio

En paralelo, sostuvo que en las negociaciones comerciales, Europa impulsó el Pacto Verde, del cual surgen regulaciones como el Reglamento 1115, que entrará en vigencia en 2027 y afectará directamente a rubros clave para Paraguay, como carne, soja y madera.

“Estas normas exigen demostrar, mediante geolocalización y documentación, que la producción está libre de deforestación, cumple con las leyes pertinentes y respeta la debida diligencia, generando incertidumbre, mayores costos y desafíos operativos”, añadió.

Acotó que a esto se suman otras amenazas, como el ajuste en frontera por carbono (CBAM-impuesto al carbono). Agregó que hasta hoy no afectan directamente al sector primario y las salvaguardias comerciales aplicadas unilateralmente por la Unión Europea, que podrían suspender preferencias, se consideran que las importaciones afectan o amenazan su producción local.

Abrir un debate

“Desde el sector productivo consideramos fundamental aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo, pero también abrir un debate necesario, si estas regulaciones buscan genuinamente la protección del ambiente o si, en la práctica, terminan funcionando como nuevas barreras para-arancelarias que encarecen y limitan el comercio”, apuntó.

Finalmente, Vasconsellos precisó que este debate será central para el futuro del comercio internacional y para que el acuerdo con la UE sea equilibrado y verdaderamente beneficioso para todas las partes. ganar-ganar.