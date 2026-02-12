Llamativa presencia de Ueno Bank entre los principales auspiciantes de evento en Estados Unidos

El 10 de febrero pasado, el conocido Club Mar-a-Lago de Palm Beach fue escenario de la “Hispanic Prosperity Gala 2026″. Un evento organizado por la comunidad latina que apoya “los valores conservadores y su histórica participación en las elecciones del presidente Donald Trump”, según indican en la página web oficial.

El evento además busca “promover la libertad de expresión, la libertad financiera y los valores conservadores, y garantizar que la comunidad latina no solo esté presente, sino también en la mesa, forjando el futuro en lugar de conformarse con migajas”.

Lea más: Ueno achicó créditos para producción, pese a billones del IPS para ese sector

Numerosas celebridades pagaron las entradas vip, que tenían un costo de US$ 5.000. Pese a las publicaciones sobre el gobierno de Trump y a que Javier Milei figuraba como principal orador e invitado de honor. Ninguno estuvo presente.

Trump aparentemente no acudió, porque no apareció en ninguna imagen, y Milei solo envió un video que fue proyectado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un famoso que también estuvo presente fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien recibió un reconocimiento denominado “Global Sports Icon Award”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Falta de solvencia de Ueno Bank genera temor de pérdida de inversiones de IPS, dice Filizzola

Ueno, entre los principales auspiciantes

Algo que llamó la atención entre las fotografías fue el logotipo de Ueno Bank en el fondo, por ejemplo de las imágenes compartidas por el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.

De hecho en la página oficial de la gala, aparece el banco paraguayo como uno de los apenas seis “Diamond Sponsor”, que son las marcas que más aportaron al evento, por encima de los sponsors de “oro” o de “plata”.

Al compartir sus fotos, Bolsonaro expresó su gratitud a la comunidad estadounidense por darle la bienvenida y mencionó que “fue evidente en los discursos que repudio la protesta del cantante Bad Bunny, quien aprovechó el medio tiempo de la NFL para protestar contra Trump y ICE. Además de inapropiado, un escándalo que ya nadie puede soportar”.

Lea más: Video: Bad Bunny sacude el Super Bowl LX y menciona a Paraguay

¿En qué consiste esta gala hispana?

Según describen en su página oficial, es organizada por Latino Wall Street en The Mar-A-Lago Club. En el evento se reconoce a líderes que “ejemplifican la fe, la familia, la libertad y el empoderamiento financiero”, principios impulsados ​​por la “Iniciativa para la Prosperidad Hispana de la Casa Blanca” bajo la presidencia de Donald J. Trump.

El evento fue difundido con la imagen de Trump durante la gala en la la edición del 2024.

Lea más: En un año fondeo público para el banco amigo de Peña creció US$ 451 millones

Ueno Bank

Después del Banco Nacional de Fomento (BNF), Ueno es el segundo banco en liderar la colocación de saldos públicos dentro del sistema financiero nacional.

Desde que se inició el gobierno del presidente Santiago Peña, que poseía inversiones en Ueno, este banco se vio beneficiado por un crecimiento exponencial.

Más de US$ 451 millones de fondeo público aumentó en un periodo de 12 meses en el banco Ueno. De marginales cifras en noviembre de 2024, el exsocio comercial del presidente Santiago Peña pasó a noviembre de este año a ocupar el segundo lugar en el manejo de plata del IPS y otros organismos del Estado en dólares y guaraníes.

Según se dio a conocer el banco cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE (exsocio comercial del presidente Santiago Peña), es el único que ya recibió fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) que están incluso por encima del 100% de su patrimonio.

Lea más: Ueno achicó créditos para producción, pese a billones del IPS para ese sector