En un año fondeo público para el banco amigo de Peña creció US$ 451 millones

El comparativo de informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de noviembre de 2024 y de este año revela el intenso movimiento de plata del Instituto de Previsión Social (IPS) y organismos del Estado para el banco Ueno, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez Sae, presidido por Federico Miguel Vázquez. En el periodo de 12 meses esa entidad financiera logró aumentar más de 2,2 billones de recursos en guaraníes y 116 millones en dólares, totalizando US$ 451 millones a la cotización actual.

Los datos detallan que el saldo de fondos públicos en el banco Ueno al 30 de noviembre de 2024 era de 1,5 billones en guaraníes y 47 millones en dólares. Es decir, alrededor de 271 millones de dólares.

Para noviembre de este año, el informe muestra que el banco Ueno pasó a tener un saldo de 3,7 billones en guaraníes y 164 millones en dólares. En resumen, más de 722 millones de dólares.

La diferencia entre ambos saldos publicados permite obtener que la cifra de crecimiento para el banco Ueno fue de US$ 451 millones entre noviembre del año pasado y noviembre de 2025.

Salto al segundo lugar

Los informes igualmente evidencian que el banco Ueno pasó a ocupar el segundo lugar en depósitos públicos al 30 de noviembre de 2025. El 30 de noviembre de 2024 estaba en el quinto lugar de entidades financieras con plata del IPS y otros entes estatales.

En 2024, en los primeros cuatro lugares estaban en dólares: Sudameris, Basa, Continental e Itaú. Mientras en guaraníes figuraban: Banco Nacional de Fomento (BNF), Continental, Sudameris y GNB.

En noviembre de 2025, el primer lugar en dólares es para Basa, le siguen el banco Ueno y Continental; en tanto en guaraníes el podio es para el BNF, seguido del banco Ueno y en tercera posición Itaú.

Lo que más creció

El informe de saldos asimismo permite tener que tanto el IPS como los otros entes del Estado invirtieron en demasía en Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA) en guaraníes del banco Ueno. Al 30 de noviembre de 2024, la entidad bancaria de los exsocios del presidente Santiago Peña tenía apenas G. 399.120 millones.

Para el 30 de noviembre de este año, el saldo de CDA en guaraníes trepó a 2,1 billones, de acuerdo a los reportes oficiales.

Los demás datos de los informes muestran que el banco Ueno también creció en cuentas corrientes en guaraníes, depósitos a la vista en guaraníes y dólares.

Alta concentración

Una de las conclusiones del informe del Ministerio de Economía al 30 de noviembre de 2025 es la alta concentración en cuatro bancos, con el 69,0% de todos los fondos depositados (de mayor a menor: BNF, Ueno Bank, Continental y Basa).

Asimismo, dice que los saldos públicos totales en las entidades bancarias al cierre de noviembre de 2025 ascienden a 3.357 millones de dólares, con una variación positiva del 22,6% con respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 2.739 millones).

Del total de depósitos en el sistema bancario, el 54,5% corresponden a CDA; el 37,6% se encuentra en depósitos a la vista, y el resto en cuenta corriente, 8,0%. Aproximadamente 1.828 millones de dólares están invertidos en CDA, de los cuales el 69,1% son del IPS.

Más plata

A la cifra de crecimiento del banco Ueno al 30 de noviembre de 2025 falta sumarle más plata adjudicada el 16 de diciembre último por el IPS. Se trata de US$ 13 millones que serán colocados como Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA), a un plazo de cinco años y una tasa anual nominal de 7,27%, según la resolución CA Nº 093-001/2025.

La nueva colocación de fondos del IPS en la entidad financiera de los exsocios del presidente Santiago Peña se dio luego de una subasta electrónica en la cual estaban en disputa, además de los fondos en dólares, otros 350.000 millones de guaraníes.

Estos recursos en moneda nacional, también para Certificados de Depósitos de Ahorros (CDA), quedaron para el banco Zeta Saeca, a un plazo de cinco años y una tasa de interés anual de 11,76.