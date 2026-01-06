Ueno achicó créditos para producción, pese a billones del IPS para ese sector

El artículo 28 de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) establece que los fondos destinados a inversiones financieras deberán tener un rendimiento similar al de las tasas pasivas de interés vigentes en el sistema bancario en el momento de formalizarse la operación, y estarán orientados “principalmente a apoyar el sector productivo”. Esto, incluso, se reproduce en algunas de las resoluciones internas de la previsional donde dice que los bancos beneficiados con dinero del fondo de jubilaciones deben presentar de manera mensual un informe sobre el destino de los recursos a fin de garantizar que los mismos sean asignados efectivamente al sector productivo.

Sin embargo, en el caso del banco Ueno, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez Sae, presidido por Federico Miguel Vázquez, los informes oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) evidencian un destino de los recursos completamente contrario a esta normativa.

Desde setiembre de 2023, en coincidencia a la llegada de Santiago Peña a la presidencia de la República, Ueno logró acaparar fondos del IPS. Cerró el 2025 siendo la segunda entidad con más recursos. Recibió más de G. 2 billones de los jubilados, de los cuales 1,7 billones de guaraníes están como Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) y G. 250.000 millones corresponden a bonos de la entidad bancaria. Lo restante se encuentra a la vista.

A pesar de la liquidez récord para un banco sin mucho historial, los reportes oficiales del BCP revelan una contradicción técnica y legal. Entre noviembre de 2024 y noviembre del año pasado, mientras los fondos del IPS fluían hacia el banco Ueno, la cartera de créditos del sector productivo de esa entidad registraba un desplome sistemático.

El comparativo muestra que el banco Ueno tuvo una caída entre el 25% y el 35%, en sectores como agricultura, ganadería, comercios al por mayor y al por menor. A esto se suman las disminuciones en otros grupos como construcción, sector financiero y administración pública. (ver cuadro)

Los reportes oficiales del BCP detallan que en noviembre de 2024, el banco Ueno tenía una cartera de créditos en agricultura de G. 764.675 millones. Para noviembre del año pasado los préstamos para este rubro se redujeron a G. 566.868 millones. Es decir, se registró un desplome de G. 197.817 millones, del 26%.

En cuanto a la ganadería, los créditos de Ueno para noviembre de 2024 rondaban G. 227.839 millones, mientras que para noviembre del año pasado el monto bajó a G. 171.083 millones. La caída del 25%, alrededor de G. 56.756 millones.

Con respecto al comercio al por mayor, los registros señalan que la entidad financiera ubicó en noviembre de 2024 préstamos por G. 448.019 millones, en tanto que en noviembre del año pasado se redujo a G. 291.288 millones. En resumen, una disminución de G. 156.731 millones, un 35%.

Sobre el comercio al por menor, la cartera en ese tiempo rondaba los G. 789.028 millones en noviembre de 2024, mientras que para noviembre del año pasado bajó a G. 544.389 millones, una diferencia de 244.639 millones de guaraníes.

Los crecimientos más importantes que tuvo el banco Ueno entre noviembre de 2024 y noviembre del año pasado se observan en los sectores de consumo y servicios, con 96% y 150%, respectivamente.

Estas cifras evidencian que los fondos de los jubilados, destinados por ley a impulsar y fortalecer el sector productivo, habrían terminado financiando mayormente el consumo minorista y servicios, rubros que suelen ofrecer mayores tasas de interés (ganancia) para el banco, pero menor impacto en el desarrollo económico del país.