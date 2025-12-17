Falta de solvencia de Ueno Bank genera temor de pérdida de inversiones de IPS, dice Filizzola

Desde la llegada de Santiago Peña en 2023, Ueno Bank, el banco del Grupo Vázquez, tuvo una monumental acumulación de fondos públicos, alcanzando US$ 734 millones.

Los recursos transferidos representan un crecimiento del 970% en 2 años, mientras que con IPS creció 3.056%. Peña fue accionista del holding ya siendo mandatario y vendió sus acciones tras las publicaciones al respecto.

Para el senador del PDP, Rafael Filizzola, la situación es “escandalosa”, ya que para que el banco puede calificar para recibir ahorros de IPS y ahorros públicos en general, se cambió la reglamentación tanto del Banco Central del Paraguay (BCP) como de la previsional.

Estos cambios se dieron porque Ueno Bank es un banco relativamente nuevo. Además, antes de estos cambios, IPS valoraba la solvencia y posteriormente rentabilidad, haciendo en este caso que la prioridad sea la rentabilidad sobre solvencia.

“Lo más grave es que Ueno es un banco que tiene patrimonio negativo. Ueno tiene una deuda incobrable que asume al comprar Banco Visión y esa deuda incobrable no figura en su balance. ¿Por qué?, porque le autorizó también el Banco Central, le dio un plazo de 30 años para que regularicen esa deuda incobrable. Así como fundieron Asunción, porque quebraron Asunción, nos están llevando a una situación parecida a nivel país”, detalló.

Uso indebido de influencias

Para el senador Filizzola la colocación de fondos de IPS en Ueno Bank está directamente relacionada con la vinculación que tenía el presidente Peña con la entidad financiera.

“Para mí es un caso muy claro de uso indebido, de influencia, administración de beneficios propios. Esto en cualquier lugar del mundo hubiera sido un escándalo. Se aprovechan del control que tienen sobre la Corte, sobre la Fiscalía para actuar con esta impunidad”, denunció.

Recordó que el actual presidente del BCP, Carlos Carballo Spalding, es expresidente de Ueno Bank, el que le tiene controlado a Ueno. “Es una tomadura de pelo y la irresponsabilidad es tremenda”, agregó.

