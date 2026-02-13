Tomate en alza: Mercadito Nº 1 intenta mantener precios

El precio del tomate registra una fuerte escalada y las repercusiones se sienten entre los comerciantes del icónico Mercado Nº 1 de Asunción, ubicado sobre la calle Fulgencio Yegros.

Comerciantes del emblemático “Mercadito”, donde un gran número de trabajadores del microcentro asunceno acuden todos los días para comer, comentaron hoy a ABC Color que deben lidiar no solo con los altos precios del tomate y otros productos, sino con ventas que en general han sido bajas entre enero y el corriente mes de febrero.

Sin embargo, los vendedores enfatizaron que están tratando de mantener sus precios para no perjudicar a su clientela.

Lea más: Escasez de tomates impulsa pedido de importación al Gobierno

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Cuando se vuelva insostenible vamos a tener que alzar, pero mientras tratamos de ajustar las cosas”, dijo a ABC Karina, una de las comerciantes de la zona. “No podemos quejarnos de nuestra venta, se aguanta”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Importante suba en precios del tomate

Ña Mari, otra comerciante, dijo que una caja de tomates que antes costaba 35.000 guaraníes hoy se vende a 60.000, pero insistió en que se busca no alzar los precios para los clientes.

Lea más: Gremio asegura que no falta tomate y pide control de precios en góndolas

“Los sueldos no suben, ¿cómo vamos a subir la comida?”, dijo.