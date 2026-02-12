Escasez de tomates impulsa pedido de importación al Gobierno

Gremios se pronunciaron ante el aumento del valor del tomate en las góndolas e insisten en la importación del producto.

La presidenta de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Frutihortícolas del Mercado de Abasto (Asicofru), Karen Leguizamón, recordó que desde el gremio venían conversando con el director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ernesto Sotelo, sobre la necesidad de abrir la importación, que según indicó, se mostró a favor del ingreso de productos desde otros mercados.

Leguizamón señaló que el panorama cambió cuando desde la cartera de Agricultura y Ganadería precisaron que el Plan Tomate de Verano abastecería la demanda de los consumidores.

“En un informe del MAG que nos entregaron estimaban que se tendría una demanda diaria de 200.000 kilogramos en el mercado interno. Sin embargo, calculan que la oferta de la producción nacional sería solo de 100.000 a 125.000 kilos para este mes de febrero. Ahora nos preguntamos cómo harán para abastecer ese 50%”, cuestionó.

La gremialista mencionó que se sabe que el contrabando regula la oferta y que la demanda elevará el precio si no se dispone de la cantidad necesaria para abastecer. En ese sentido, contó que el lunes último acudieron frente al MAG con sus “camiones vacíos” en señal de protesta, dado que no están pudiendo recibir la producción.

“Escuchamos que el ministro dice que se está produciendo (tomate) en Concepción, Canindeyú, San Pedro y otras ciudades, pero en el informe que nos entregaron no aparece ningún productor de esas zonas que él menciona”, contó.

“No estarían teniendo mercaderías”

Según Leguizamón, los importadores contactaron a los números facilitados por la institución estatal, pero los productores no estarían teniendo la mercadería.

Sostuvo que en el mismo documento se constata que solo disponen de 1.000 kilos como mínimo para cosechar. “Nosotros necesitamos como mínimo 50.000 kilos para abastecer los requerimientos del mercado”, apuntó.

Por otro lado, en entrevista con ABC Cardinal, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, mencionó que existe un desabastecimiento de tomates que está contribuyendo a una “escalada” de precios, que en algunas góndolas ya superan los G. 20.000 por kilo.

La importación debe regular el precio

Lezcano abogó para que el Gobierno vuelva a autorizar el ingreso de tomates del exterior, argumentando que la importación “debe ser un regulador de la disponibilidad”.

Misma postura manifestaron desde la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) ante el aumento del valor de la hortaliza y su impacto en la economía de las familias paraguayas.

“Actualmente la limitada oferta existente genera presiones sobre los precios y dificulta el abastecimiento regular. Por ello, y con el objetivo de normalizar la situación en el corto plazo, consideramos oportuno evaluar mecanismos que permitan incrementar la oferta formal disponible, entre ellos la habilitación de la importación cuando la producción local resulta insuficiente”, resaltan desde el gremio.

Ante el pronunciamiento de dicho gremio, Leguizamón aseveró que representa un respaldo para demostrar que el gremio del Mercado Central de Abasto “está contando la realidad” y que incluso los comercios y supermercadistas “sienten la falta de mercadería y el encarecimiento del precio del producto”.