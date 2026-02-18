Supermercados destacan buen ritmo de consumo y estabilidad de precios

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, mencionó ABC que el consumo en los primeros meses del año registra una buena dinámica. Contó que en enero se constató un movimiento interesante y que febrero transita de la misma manera.

Sostuvo que este escenario propicia un mejor nivel de compra y que esta “temperatura” parece indicar que las personas están “trabajando y ganando bien”.

El empresario señaló que este panorama brinda tranquilidad al sector supermercadista para seguir invirtiendo y buscar mecanismos que permitan ofrecer mejores precios, de manera a que la dinámica de consumo continúe creciendo.

En cuanto al comportamiento de costos en góndolas, especialmente de los productos cárnicos y frutihortícolas, señaló que se encentran “bastante estables”.

“No hay aumento bruscos”

“El precio de la carne se mantiene, no hay aumentos bruscos. Eso propicia valores firmse y genera también un consumo bastante regular”, afirmó.

Lezcano también se refirió a la bajante del dólar y precisó que, si esta tendencia continúa, podrían mantenerse valores invariables en las góndolas de los supermercados durante todo el año.

Sin embargo, aclaró que esto dependerá también de la situación de las vías navegables del país, considerando que actualmente se intensifican los trabajos de dragado en el río Bermejo.

“Por las condiciones de los ríos podríamos tener problemas logísticos. Son puntos que a veces influyen y generan distorsiones. En cambio, hoy las sensaciones de precios son estables, no existe ningún desajuste significativo. Eso hace que haya mayor oferta y una buena dinámica de consumo”, precisó.

El titular de Capasu también destacó la apertura de autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para entablar una mesa de negocios con productores tomateros. Señaló que desde el gremio apuestan a la formalidad, a productos de calidad y a la búsqueda de mejores precios para los consumidores.

En ese sentido, resaltó que esa iniciativa ayudará en lucha contra el contrabando. Aseguró que cuando se tiene menor disponibilidad de productos, el mercado de abasto puede convertirse en un lugar donde ingresen productos “irregulares”, lo que es aprovechado para elevar los precios y generar distorsiones.

Remarcó que la formalidad es siempre el mejor camino, ya que contribuye al fisco y permite contar con productos trazables, lo que facilita identificar su origen.

Respecto al posicionamiento de la producción nacional en los supermercados, indicó que “no se registran nuevos productos como tal” en las góndolas, aunque sí reconoció algunas innovaciones que van surgiendo y que influyen en que el consumidor sea “más curioso” y esté más dispuesto a probar nuevas opciones.

“Eso influye a que los industriales innoven en algunos artículos que ya existen, para seguir generando consumo y rotación”, concluyó el gremialista.

Informe

Entre tanto, el reciente informe del Banco Central del Paraguay (BCP) refleja que la inflación en enero del 2026 se ubicó en 0,6%, porcentaje inferior al 1% registrado en enero del año pasado.

No obstante, la leve inflación se dio debido a las subas en los costos de los alimentos.

Asimismo, se constató que la inflación interanual se ubicó en 2,7%, por debajo del 3,8% registrado en el mismo período del año anterior.

El reporte del ente estatal señala además que el mayor incremento mensual dentro del grupo de alimentos se dio en las hortalizas y tubérculos frescos, con una suba del 28,4%, seguidos de los costos de la carne vacuna (2%), impulsados por “una menor disponibilidad para el mercado interno”, relacionada “con el mayor dinamismo del sector exportador”.

Mientras que los principales aumentos por rubros en enero de 2026, según el BCP, fueron los siguientes: