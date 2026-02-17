Tomate: suba de precios obliga a supermercadistas y productores a instalar mesa de negocios

El MAG se reunió este martes con representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) para coordinar una mesa de negocios entre los comerciantes y los productores de tomate del país.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, mencionó a ABC que se reunieron con autoridades del MAG para analizar la situación del sector tomatero, cuya producción crece y llega en mayor volumen al mercado central de abasto.

Lezcano añadió que, según lo expuesto por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, existe la posibilidad de generar un acercamiento entre productores y miembros de la Capasu.

“Para nosotros no hay ningún problema, estamos abiertos a todo tipo de soluciones, siempre que el sector supermercadista tenga la seguridad y la certeza de encontrar el producto disponible”, explicó.

El empresario agregó que, en la reunión de referencia, acordaron instalar una mesa de negocios la próxima semana, con la participación de productores de distintos puntos del país, así como de gerentes o encargados de compras de los supermercados para “generar vínculos directos y facilitar” el abastecimiento al sector supermercadista,“no depende tanto” del mercado de Abasto, aclaró.

Indicó también que, hasta ahora, la cadena comercial se concretaba entre los productores, el Abasto Central y, posteriormente, los supermercados.

“Así se adquiría el producto, porque no todos tenemos la misma necesidad en kilogramos. Hay jugadores grandes, medianos y pequeños, y cada uno tiene requerimientos distintos”, señaló.

Acortar cadena de comercialización

Según el titular de la Capasu, lo que se busca es acortar la cadena de comercialización, permitiendo que el tomate llegue directamente a los supermercados para ofrecer su producto, reduciendo la cantidad de intermediarios y evitando que la mercadería se encarezca.

En lo que hace a la calidad, dijo que nadie puede garantizar que se tenga esa características de antemano, aunque destacó que los agricultores reciben capacitaciones, por lo que esperan recibir tomates en buenas condiciones.

“Como gremio queremos apoyar a la producción nacional. Consideramos importante que los productores accedan a buenos precios y tengan crecimiento. Además, que puedan invertir en sus parcelas y en tecnología”, añadió.

Para el empresario, el trato directo entre supermercadistas y productores generará mayor competencia. Asimismo, estimó que quienes comercializan en el Abasto también podrían lograr un acercamiento con los productores, garantizando la disponibilidad del producto.

Dinámica de precios

Además, apuntó que esta dinámica permitirá mejorar costos, tanto para los supermercadistas como para los demás actores del mercado, y continuar “empujando hacia abajo el precio” al consumidor.

Lezcano manifestó que el titular del MAG aseguró que, si el valor del tomate sube abruptamente en el Abasto, se autorizará automáticamente la importación para estabilizarlos y evitar precios elevados.

“Entretanto, de acuerdo con el ministro, la producción está asegurada y habrá tomate nacional y de calidad. Estamos expectantes y confiamos en la palabra del ministro y de sus técnicos, quienes nos aseguraron que existe producción suficiente y de buena calidad”, enfatizó.

Importación

Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería informaron que, por el momento, no prevén la importación de tomates desde otros mercados, salvo que los precios al consumidor se disparen. Esto se debe a que, según afirmaron, la dinámica comercial está cambiando y que cada día se registra una mayor producción local.