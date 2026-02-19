¿Afectará el tren de cercanías al Club Libertad?: lo que respondieron ante el Congreso

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, recibió hoy a autoridades del Poder Ejecutivo para analizar el anteproyecto que busca modificar la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, promulgada de forma acelerada en enero del año pasado.

La normativa vigente establece que el proyecto debe ejecutarse mediante un proceso licitatorio y no a través de una adjudicación directa, como ahora pretende el Gobierno con la estatal emiratí Etihad Rail.

El principal objetivo del Ejecutivo, con la modificación de la normativa, es habilitar la adjudicación directa para permitir la conformación de una sociedad entre Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), con una participación del 25%, y la empresa estatal citada de Emiratos Árabes Unidos, con el 75%, modalidad que actualmente no está permitida. Para lo cual, se prevé incorporar la posibilidad de un acuerdo bajo la modalidad “Gobierno a Gobierno” (G2G).

Las autoridades indicaron que el proyecto normativo será presentado la próxima semana al Congreso. Durante la reunión también se confirmó que el trazado del tren seguirá el recorrido del antiguo ferrocarril, desde Ypacaraí hasta la estación central de Asunción.

Consultas sobre el Club Libertad

Durante el encuentro, parlamentarios consultaron qué ocurrirá con el Club Libertad, lo que generó risas y respuestas irónicas por parte de las autoridades presentes, entre ellas el titular de Fepasa, Facundo Salinas; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

El presidente de Fepasa señaló que “probablemente la entrada de la platea tenga que cambiarse”, aunque aseguró que no se demolerá parte de las instalaciones del club. Por su parte, el ministro Giménez ironizó que, como fanático del club, recomendó a Salinas no responder la pregunta.

Posteriormente, la ministra Centurión aclaró que el proyecto no intervendrá en la “Olla azulgrana” y, retomando la seriedad, afirmó que se están evaluando soluciones de ingeniería para minimizar el impacto.

“Hay soluciones donde estos sistemas bajan su catenaria. Básicamente, se tiene la altura del tren, que es mínima, no alcanza ni dos metros, y puede pasar. Se están trabajando en soluciones de ingeniería, se rectifican un poco las curvas, entre otras medidas, pero esperamos tener la mínima afectación, sobre todo para el pueblo gumarelo”, explicó.

Justamente, el proyecto contempla la implementación de trenes eléctricos que operarán mediante un sistema de catenarias, es decir, cables aéreos que suministran energía a las unidades ferroviarias.

Inversión y esquema de financiamiento

Se prevé que en un plazo de ocho meses concluyan los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La intención es crear una Sociedad de Objeto Específico en Paraguay, integrada por Fepasa y Etihad Rail. La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones con capital propio, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que finalmente asumiría el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de Emiratos Árabes Unidos.