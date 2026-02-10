Tren de cercanías: solo se requieren 10 metros de franja ferroviaria para proyecto con emiratíes, dice Fepasa

Luego del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para avanzar con el proyecto del tren de cercanías, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, afirmó que la iniciativa no requerirá una liberación amplia de la franja de dominio del antiguo ferrocarril y que, en la práctica, bastará con un ancho de 10 metros.

El proyecto se pretende adjudicar sin licitación a la empresa estatal emiratí Etihad Rail, para lo cual cambiarán la ley vigente. La firma integrará una sociedad con Fepasa para ejecutar el plan mediante un acuerdo de “gobierno a gobierno”.

“Son trenes livianos, cien por ciento eléctricos, no hacen ruido y son más ligeros. En diez metros entran, incluso menos”, aseguró Salinas, al rechazar los cuestionamientos sobre una afectación masiva a frentistas y vecinos a lo largo del trazado.

El titular de Fepasa mencionó que los que se oponen al proyecto se basan en la idea de que se trataría de trenes diésel de gran porte. “Muchas veces se habla como si fueran trenes pesados, pero no es así. Es un tren eléctrico ligero que convive con el entorno urbano”, insistió.

Frentistas, ocupantes y eventuales expropiaciones

Consultado sobre cómo se resolverá la situación de los frentistas y ocupantes de la franja de dominio, Salinas señaló que el escenario no es tan conflictivo e indicó que la mayoría de los ocupantes precarios ya fue reubicado mediante programas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y que quedarían “muy pocos casos” pendientes.

En cuanto a viviendas o comercios que hayan avanzado sobre la franja ferroviaria, explicó que se pagarán las mejoras realizadas y que la expropiación será el último recurso para los casos en el que los propietarios tengan título. “El proyecto ya fue declarado de interés público hace años. Si hay que expropiar, se hace una tasación y se paga conforme a la ley, pero la idea es evitar llegar a ese extremo”, afirmó.

Según un precatastro manejado por Fepasa, en el tramo más complejo —unos dos kilómetros de zona urbana— habría entre 40 y 50 viviendas o comercios que podrían verse involucrados de alguna manera. “Es la parte más problemática del trazado, pero no es una afectación masiva”, sostuvo.

Salinas señaló además que una parte importante de la franja de dominio ya será liberada con la ejecución del viaducto de Luque y sus accesos, obras a cargo de la concesionaria Rutas del Este. Explicó que dicha concesionaria utilizará la traza ferroviaria y que, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), deberá dejar el espacio necesario —entre 10 y 11 metros, según el tramo— para la futura operación del tren de cercanías, lo que facilitará la implementación del proyecto.

El titular de Fepasa señaló además que la empresa ya registró toda la traza del antiguo ferrocarril a su nombre, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno. Reconoció, sin embargo, que este procedimiento no implica la liberación de la franja de dominio ni resuelve automáticamente los conflictos con ocupantes o propietarios, que deberán tratarse caso por caso.

Club Libertad y soluciones de ingeniería

Ante la consulta sobre posibles impactos en instalaciones como el Club Libertad, Salinas descartó afectaciones directas. Señaló que en sectores como el comprendido entre el club y edificios privados existe un ancho superior a los 10 metros requeridos, incluso cercano a los 14 metros.

Agregó que, en los casos más ajustados, la ingeniería ofrece alternativas para reducir impactos, como terraplenes, elevación de la vía o pasos a desnivel. “El tren en esas zonas circula a menor velocidad porque ya es plenamente urbano”, explicó.

Salinas indicó que el trazado general del tren de cercanías se mantiene en la franja del antiguo ferrocarril, aunque admitió que durante la etapa de ingeniería de detalle pueden surgir ajustes puntuales. El proyecto prevé una primera fase desde la estación central de Asunción hasta Luque, incluyendo talleres y áreas operativas, y una segunda fase hasta Ypacaraí.

Confirmó además que el tren no llegará, al menos en esta etapa, ni al puerto ni a la Costanera de Asunción. “Hoy no hay demanda suficiente en la Costanera. La demanda fuerte está de Luque hacia Asunción”, señaló, aunque no descartó futuras conexiones mediante buses eléctricos integrados.

En cuanto a los plazos, estimó que la ejecución de las obras demandaría unos tres años.

El marco legal del tren de cercanías y la franja de dominio

Pese a las afirmaciones de Fepasa sobre la necesidad de solo 10 metros de ancho, la Ley Nº 7.434, cuya modificación será impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional para la adjudicación directa a los emiratíes, establece en su artículo 16 que la franja de dominio podrá ser de hasta 14 metros a cada lado del eje central de la vía del tren; o sea, un total de 28 metros.

La norma autoriza además al MOPC, por razones técnicas, ambientales o económicas, a modificar ese ancho en casos excepcionales mediante resolución fundada, lo que mantiene abierto el verdadero alcance territorial del proyecto.