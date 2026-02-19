En medio de los apagones, Gobierno anuncia interés de emiratíes en invertir en energía

El exministro de Industria y Comercio, recientemente designado jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, anunció esta mañana que existe interés de Emiratos Árabes Unidos en invertir en el sector energético paraguayo.

Añadió que una delegación de ese país llegará la próxima semana para analizar posibles proyectos, en coincidencia con el corte masivo de energía registrado ayer en todo el país y que causó pérdidas económicas, daños en electrodomésticos y múltiples complicaciones incluso en el área de salud.

El anuncio se dio durante la reunión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, que recibió a autoridades del Poder Ejecutivo para analizar el anteproyecto que busca modificar la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, con el objetivo de permitir la adjudicación directa del proyecto a la estatal emiratí Etihad Rail, con la que pretenden crear una sociedad con Fepasa.

Sin embargo, las autoridades indicaron que el interés de los Emiratos Árabes Unidos no se limita al proyecto ferroviario, ya que también evalúan futuras inversiones en el sector energético.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Afectará el tren de cercanías al Club Libertad?: lo que respondieron ante el Congreso

Anuncio ante el Congreso

Durante su intervención ante los legisladores, Giménez afirmó que los vínculos internacionales impulsados por el presidente Santiago Peña abren oportunidades de inversión para el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El presidente Peña, con sus viajes y sus relaciones bilaterales, abre las puertas para que países como Emiratos Árabes miren otras áreas. Paraguay se está posicionando para incursionar en sectores que hacen falta. La semana que viene llegará nuevamente un equipo del gobierno emiratí para analizar potenciales inversiones en el rubro energético”, expresó.

Lea más: ANDE: desprendimiento de un cable de la línea de transmisión de 500 kV de Itaipú causó el apagón

El funcionario mencionó además el corte masivo de energía registrado ayer y sostuvo que evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura.

“Ayer hubo un corte masivo en Paraguay, que afectó a todo el país y que demuestra claramente que necesitamos infraestructura, como transporte de pasajeros, transporte de carga y otros proyectos”, señaló.

Agregó que en Emiratos Árabes Unidos existe interés no solo de empresas del sector, sino también de grandes fondos de inversión.

“Existen empresas que pueden desarrollar la parte técnica y también los mayores fondos de financiamiento del mundo, que exigen a las compañías buscar proyectos de envergadura, seguros y rentables. Paraguay ofrece esas condiciones”, afirmó.