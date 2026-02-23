Se presentó el nuevo equipo del MIC, liderado por Marco Riquelme

Hoy lunes se presentaron las nuevas autoridades que compondrán el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y el liderazgo recae en Marco Riquelme, quien anteriormente se desempeñaba como viceministro de Industria.

El nuevo ministro asume la institución tras la salida de Javier Giménez, quien fue nombrado jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

Riquelme indicó que, tras formar parte del Viceministerio de Industria, hoy, al ser electo para ocupar el máximo cargo de la institución, le toca redoblar la apuesta como ministro de Industria y Comercio.

“Se inicia la revolución industrial”

“El presidente nos dejó un mandato clarísimo, que es dar oportunidades a todos los paraguayos, con la visión de hacer resurgir a un gigante, y hoy se inicia la revolución industrial en Paraguay”, detalló.

Señaló que la revolución industrial no es más que vincular las oportunidades de un mercado global con la capacidad local para generar riqueza para todos los paraguayos.

Riqueza en los bolsillos de los paraguayos

Además, dijo que junto con sus viceministros “no descansarán” hasta asegurar que esa riqueza llegue al bolsillo de cada uno de los paraguayos.

“Vamos a meter productividad en la industria, con tecnología y mucha capacitación, hasta asegurarnos de que seamos suficientemente competitivos para ingresar a los mercados más exigentes del mundo”, apuntó.

Añadió que trabajarán con el sector privado en el desarrollo de políticas públicas e industriales cuyos beneficios, aseguró, “permearán” también al próximo gobierno.

Protagonistas: las mipymes

Por otro lado, indicó que las mipymes estarán en el centro de la revolución industrial. Destacó que las más de 476.000 mipymes del país serán prioritarias y, para este sector, prometió “una guerra frontal a la usura” en Paraguay, con el cooperativismo como eje del desarrollo.

El equipo

Acompañarán su gestión Javier Viveros, como viceministro de Industria; Alberto Sborovsky, como viceministro de Comercio; y Eduardo Gustale, como viceministro de Rediex. En tanto, Gustavo Giménez se mantiene en el cargo de viceministro de Mipymes.