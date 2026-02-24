Gobierno coloca bonos por US$ 1.000 millones

El equipo del Gobierno, liderado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dio a conocer esta tarde el resultado de la operación de negociación de bonos en el mercado internacional, la primera con doble grado de inversión e colocado íntegramente en la moneda local, en guaraníes.

“Paraguay repite la operación del 2014 (operación por US$ 1.000 millones), pero ahora... ¡en Guaraníes! El mundo confía en nuestra moneda. Paraguay marca ahora la pauta. Seguiremos por el camino correcto”, destacó Fernández en su cuenta en la red social de “X”.

El gobierno inició la semana pasada la gira de presentaciones previas a la emisión de bonos soberanos y se esperaban novedades para esta semana. Para el efecto, se encargó a un grupo de bancos de inversión que gestione encuentros con inversores.

Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan fueron los encargados de los encuentros virtuales y en persona, de funcionarios paraguayos con inversores, en Londres y Nueva York.

Condiciones de negociación

De acuerdo con lo indicado por el titular del MEF, se logró una extensión del plazo de vencimiento y, por primera vez, se colocaron instrumentos a 12 años. La tasa de interés en guaraníes (8,5%) fue menor al observado durante la última colocación de bonos del tesoro en el mercado local para plazo similar (9,1% en noviembre último).

Desde el Gobierno tenían buenas expectativas en cuanto a la colocación de los títulos soberanos, debido al segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s. Cabe mencionar que el año pasado ya había salido al mercado con la calificación de Moody’s.

Como en años anteriores parte de las emisiones está destinada a la administración de pasivos, es decir, compra y venta de bonos, unos US$ 339 millones para este fin y unos US$ 661 millones para financiamiento del presupuesto.

Cabe señalar que para el presente año se autorizó al MEF emitir bonos del Tesoro por un monto de hasta US$ 1.303 millones, para financiar inversiones.

El saldo de la deuda pública al cierre de diciembre del 2025 ascendía a US$ 20.409 millones, monto que representaba en ese momento el 41,2% del producto interno bruto (PIB), a esta cifra se debe agregar la nueva emisión de US$ 1.000 millones concretadas en la fecha.