Gobierno busca concretar nueva deuda con bonos

La nueva deuda a ser contraída mediante la emisión de bonos soberanos y se buscaría, como en años anteriores, que una parte de la emisión sea en guaraníes, según los preparativos que se realizan en los Estados Unidos.

El equipo del Gobierno, liderado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, iniciaron la semana pasada la gira de presentaciones previas a la emisión de bonos soberanos y se espera novedades para los siguientes días.

Para el efecto, el Gobierno encargó a un grupo de bancos de inversión que gestione encuentros con inversores para la posible emisión en el mercado internacional de un bono en moneda local a 12 años y de la reapertura de su deuda en dólares a 2055, según publicación de agencias intenacionales.

Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan son los encargados de los encuentros virtuales y en persona, de funcionarios paraguayos con inversores, en Londres y Nueva York.

Expectativa por segundo grado de inversión

Desde el Gobierno hay buenas expectativas en cuanto a la colocación de los títulos soberanos, esto debido al segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s. Cabe mencionar que el año pasado ya había salido al mercado con la calificación de Moody’s.

Como en años anteriores se preven emisiones para la administración de pasivos, es decir, compra y venta de bonos “bicicleteo”.

Aunque no se detalló el monto, hay que mencionar que para el presente año se autorizó al MEF emitir bonos del Tesoro por un monto de hasta US$ 1.303 millones, para financiar inversiones y “bicicletear” la deuda.

El saldo de la deuda pública al cierre de diciembre del 2025 ascendía a US$ 20.409 millones, monto que representa el 41,2% del Producto Interno Bruto (PIB)