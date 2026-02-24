Ministro de Industria apuesta por una “revolución industrial” y diversificar el agro

Ayer, lunes, Marco Riquelme asumió el cargo de ministro de Industria y Comercio en reemplazo de Javier Giménez, quien fue designado nuevo jefe de gabinete del presidente Santiago Peña.

Luego de asumir oficialmente el cargo ayer, el ministro Riquelme habló de su intención de fomentar una “revolución industrial” que aumente la capacidad de las empresas paraguayas de generar riquezas dándoles acceso a los mercados más competitivos del mundo.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro Riquelme entró en más detalles sobre su visión para esa “revolución industrial” y dijo que la clave está en cambiar indicadores financieros que actualmente son negativos para el país.

Señaló que, actualmente, Paraguay, cuyas exportaciones consisten principalmente en materia prima agrícola, tiene un déficit en la balanza comercial de productos industrializados de unos 3.000 millones de dólares al año con relación a los demás países del Mercado Común del Sur (Mercosur).

“Nosotros tenemos la energía, la gente joven, los impuestos bajos y ellos tienen los mercados”, subrayó y opinó que esa situación es “contraintuitiva” y que, teniendo en cuenta su potencial, Paraguay debería ser “la fábrica de la región y el mundo”.

Cultivos no tradicionales

El ministro delineó a grandes rasgos un plan para industrializar y diversificar la producción agrícola basándose en el cooperativismo y la introducción de cultivos no tradicionales que, según su juicio, tienen mucho potencial económico.

Mencionó como ejemplo exitoso la introducción de cultivos de ají picante en la producción de labriegos de la zona de Guayaibí, en el departamento de San Pedro, que han comenzado a exportar su producción en forma de pasta, vendiendo a una de las empresas productoras de picantes más reconocidas a nivel mundial.

“No hay revolución industrial sin energía eléctrica”

El ministro Riquelme admitió, sin embargo, que planes como ese pueden ser de difícil ejecución en un país donde recursos clave como la energía eléctrica o el agua son abundantes, pero no siempre fácilmente accesibles.

“No hay revolución industrial sin energía eléctrica”, resaltó.

Sin embargo, dijo confiar en que su proyecto tendrá un aliado importante en su predecesor y actual jefe de gabinete del Ejecutivo, sobre quien dijo esperar que propicie un trabajo más conectado entre las distintas instituciones que componen el Estado paraguayo.