El plan con el que el MIC busca acelerar la industrialización en 2026

Hoy, el nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, junto a su equipo de viceministros, presentó los proyectos prioritarios que marcarán el inicio de la denominada “Revolución Industrial 2026”.

Durante el encuentro, cada viceministro detalló las principales líneas de acción en las que se enfocará su respectiva subsecretaría, destacando iniciativas vinculadas al apoyo a las mipymes, la atracción de inversiones, la transformación productiva y la generación de empleo.

Encadenamiento productivo

Uno de los planes que contemplan, explicó el viceministro de Industria, Javier Viveros, es el desarrollo y encadenamiento productivo, que forma parte del Plan Nacional de la Industria, en coordinación con la estrategia impulsada por el Gobierno denominada “Paraguay 2X”.

“Vamos a trabajar para que este plan sea aprobado por decreto lo antes posible, de manera a articular todos los lineamientos que contiene”, indicó, al tiempo de resaltar que también se enfocarán en el financiamiento y la mano de obra para el sector.

Viveros agregó que continuarán avanzando en la nueva Ley de Parques Industriales, una iniciativa impulsada desde hace tiempo por el recién nombrado ministro del MIC, por su relevancia para los inversionistas, al igual que la zonificación industrial.

Ley anticontrabando y de biodiésel

Por su parte, Alberto Sborovsky, mencionó que el viceministerio de comercio que preside tendrá como uno de los ejes la modernización de la normativa de la Ley Anticontrabando y de la Ley de Biodiésel, además de la actualización del decreto sobre la mezcla de etanol, un rubro con alto potencial comercial en el país.

Otro punto destacado por Sborovsky es la conquista del mercado del Mercosur. En ese sentido se diseñarán estrategias para reducir las barreras paraarancelarias que dificultan el ingreso de productos nacionales a los países que integran el bloque regional.

El Mercosur y el freno a los productos paraguayos

“El Mercosur es, por lejos, el principal mercado de exportación de los productos paraguayos. Necesitamos vender y colocar nuestros productos en las naciones vecinas, que son altamente proteccionistas”, subrayó.

En tanto, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, detalló que uno de los puntos a abordar por su dependencia será potenciar el cooperativismo entre micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de producción e industrialización, así como la implementación de beneficios a través de la cédula Mipymes.

Finalmente, el representante de Rediex, Eduardo Gustale, señaló que se continuará afianzando el volumen de inversiones en el país, mediante la identificación del potencial de los distintos rubros productivos.