Basa, Ueno, Continental y Sudameris captan mayor volumen de CDA del IPS

El portafolio presentó un plazo promedio total de 4,83 años, un plazo residual de 2,05 años y un rendimiento promedio ponderado de 6,20%, lo que configura una estrategia de inversión de mediano plazo con una rentabilidad moderada en moneda extranjera.

En términos de distribución por entidad, Banco Basa SA lideró con US$ 28.900.000 y un rendimiento de 6,43%, seguido de Ueno Bank SA con US$ 27.427.000 y una tasa de 7,39%. Zeta Banco SAECA ocupó el tercer lugar con US$ 20.110.000 y uno de los rendimientos más elevados del portafolio, 7,34%. Banco Continental SAECA, con calificación AAA, concentró US$ 18.731.750 con 6,18% de rendimiento. Este grupo inicial explica una porción significativa del total invertido y marca la pauta en términos de calificación y estructura de tasas.

Desde la perspectiva de riesgo crediticio, la mayor parte de los recursos se canalizó hacia entidades con calificación AA y AAA. Banco Continental SAECA y Banco Itaú Paraguay SA exhibieron nota AAA, mientras que Banco Basa, Ueno, Banco Familiar, Banco Nacional de Fomento operaron con calificación AA.

En cuanto a plazos, se observan diferencias relevantes. Ueno Bank SA presentó un plazo total de 5,29 años y un residual de 3,54 años, lo que indicó una mayor duración remanente de sus instrumentos. Banco Continental SAECA también mostró un plazo total elevado de 5,57 años. En contraste, Banco GNB Paraguay SA exhibió un plazo residual de 0,32 años y Banco Familiar SAECA de 0,88 años, reflejando vencimientos más próximos.

Es de recordar que, a diciembre de 2025, los CDA en guaraníes del IPS totalizaron G. 8,14 billones, con un plazo promedio ponderado de 5 años y un rendimiento promedio de 9,33%. Sudameris Bank SAECA lideró con G. 1,74 billones, seguido por UENO Bank SA con G. 1,60 billones y el Banco Nacional de Fomento con G. 1,18 billones. Banco Continental SAECA se ubicó en cuarto lugar con G. 1,17 billones. Estas cuatro entidades superaron el billón de guaraníes y concentraron más de la mitad del total.

En línea con el análisis de la cartera en dólares, la composición de los CDA en guaraníes confirma que la gestión del IPS enfrenta un dilema estructural entre rentabilidad, calificación crediticia y concentración institucional. Si bien la mayor parte de los recursos se encuentra canalizada hacia entidades con nota AA y AAA, lo que fortalece el perfil de solvencia del portafolio, la concentración en cuatro bancos que superan el billón de guaraníes introduce un riesgo relevante desde el punto de vista de diversificación.

En la administración de fondos previsionales, la estabilidad no depende únicamente de la calidad individual de cada emisor, sino también de la distribución adecuada del riesgo entre múltiples contrapartes.

Asimismo, el diferencial de tasas observadas, que va desde niveles superiores al 11% hasta rendimientos por debajo del 6%, plantea interrogantes sobre la estrategia de asignación. Resulta pertinente evaluar si la prima adicional ofrecida por algunas entidades compensa de manera adecuada el mayor riesgo implícito, o si el énfasis en calificaciones más altas reduce excesivamente el potencial de retorno real de los fondos.

En un contexto de sostenibilidad actuarial y presión demográfica sobre el sistema previsional, optimizar la relación entre rendimiento, riesgo y concentración no es una cuestión secundaria, sino un componente central para preservar el valor real de los recursos y fortalecer la solidez financiera de largo plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.