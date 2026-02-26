Sudameris, Ueno y BNF concentran casi 60% de las inversiones en CDA del IPS

En términos de participación, Sudameris Bank SAECA lidera la captación de recursos previsionales con G. 1,74 billones, seguido por Ueno Bank SA con G. 1,60 billones y el Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 1,18 billones.

Estas tres entidades concentran más de la mitad del total colocado. Banco Continental SAECA se ubica en el cuarto lugar con G. 1,17 billones, consolidando un grupo de cuatro instituciones que superan el billón de guaraníes en emisiones de CDA.

El análisis por calificación revela que la mayor parte del volumen corresponde a entidades con nota AA y AAA. Banco Continental SAECA y Banco Itaú Paraguay SA presentan calificación AAA. En el segmento AA se encuentran Sudameris, Ueno, BNF, entre otros, con participaciones relevantes dentro del total, tal como se puede observar en la infografía.

En cuanto al plazo promedio de la inversión total, alcanza 4,53 años, mientras que el plazo residual promedio se ubica en 1,73 años. El plazo residual permite observar la vida media remanente de los instrumentos. Ueno Bank SA exhibe uno de los mayores plazos residuales con 3,37 años, mientras que Zeta Banco SAECA se sitúa en 2,87 años y el BNF en 2,85 años. Por el contrario, Interfisa Banco SAECA presenta un residual de 0,87 años, Banco Atlas SA de 0,76 años y Banco Itaú Paraguay SA de 0,80 años, lo que indica una estructura con vencimientos relativamente más cercanos.

Si bien en materia de rendimiento promedio ponderado la tasa es de 9,33%, se observan diferencias relevantes. Zeta Banco SAECA registra uno de los mayores rendimientos promedio con 11,51%, seguido por Ueno Bank SA con 11,11% y Banco Nacional de Fomento con 10,87%.

En el otro extremo, Banco Itaú Paraguay SA muestra un rendimiento promedio de 5,77%, Banco GNB Paraguay SA de 6,55% y Banco Continental SAECA de 8,14%. 1 de inversiones del IPS.

Sin embargo, la concentración en cuatro instituciones que superan el billón de guaraníes plantea un desafío en términos de diversificación, aspecto central en la gestión prudente de recursos previsionales.

Por tanto, el Instituto de Previsión Social podría profundizar el análisis del equilibrio entre rentabilidad y concentración, evaluando si el diferencial de tasas compensa adecuadamente el riesgo asumido.

En un contexto de sostenibilidad actuarial, optimizar esa relación resulta clave para preservar el valor real de los fondos, reforzar la solidez del sistema y dar cumplimiento al objetivo acerca de que los fondos previsionales deben ser invertidos en proyectos de impacto social y económico.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.