BNF y Ueno acaparan casi el 50% de fondos públicos en guaraníes en enero

Los depósitos que tienen las organizaciones y las entidades del Estado (OEE) en el sistema financiero alcanzaron al primer mes del año US$ 3.622 millones esto en los diferentes instrumentos, mayormente Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), Ahorros a la Vista y Cuenta Corriente. Esta cifra representa una variación positiva del 43,9% al comparar con respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 2.517 millones).

De esta cantidad, se destaca que la mayor parte de los depósitos, el 72% son en moneda local (guaraníes) por valor de G. 17,85 billones (unos US$ 2.623 millones aproximadamente), y el restante 28% se encuentran en dólares por casi US$ 1.000 millones.

Por tipo de instrumento, el reporte del Tesoro Público detalla que del total de depósitos en el sistema bancario, el 51% corresponden a CDA; mientras que el 40,8% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 8,2%. Otro dato relevante que se desprende del reporte oficial del MEF es que de US$ 1.847 millones invertidos en CDA’s, el 73,2% están en poder del Instituto de Previsión Social (IPS)

Dos bancos concentran el 50% de fondos en guaraníes

Un hecho llamativo que se viene observando es la alta concentración de los depósitos en algunos pocos bancos. Así son 4 bancos de los 16 que tienen cuentas con instituciones públicas, que concentran el 69,5% de todos los fondos depositados

De mayor a menor: el Banco Nacional de Fomento, Ueno Bank, Continental y Sudameris). Por tipo de moneda, se destaca que el BNF y Ueno bank casi acaparan el 50% de los depósitos en guaraníes. Así el BNF con G. 5,53 billones acapara el 31% de los depósitos en guaraníes, mientras que Ueno con G. 3,33 billones, se lleva el 18,7% de los fondos en la moneda local.

En cuanto a los depósitos en dólares, el que lleva los mayores recursos es Basa con el 23% del total con US$ 220 millones, le sigue Sudameris con US$ 181 millones, Continental con US$ 143 millones y ueno con US$ 138 millones.

Sin dudas en medio de todos estos datos, llama la atención el rápido posicionamiento de ueno bank, siendo una entidad vinculada al grupo ueno holding que tenía relacionamiento hasta hace poco con el presidente Peña, y que haya crecido tan rápido en la captación de los recursos públicos.

Los depósitos de fondos públicos en guaraníes en ueno bank crecieron 130% en el 2025 y ya representan el 19% del total de los recursos en bancos en solo dos años. Casi la mitad de estos recursos corresponden a fondos jubilatorios. A diciembre de 2023, ueno prácticamente no figuraba en participación de los fondos públicos, pero tras la fusión con Visión, ya figuraba con un 9% de posicionamiento sobre el total a diciembre de 2024 y saltó a un 19% en 2025.

Seguridad social, los mayores depositantes

El reporte oficial del MEF detalla que de todos los OEE, las entidades de fondo de seguridad social son los mayores depositantes en el sistema bancario en moneda local con una concentración del 58% de los recursos en guaraníes por un total de G. 10,39 billones al mes de enero último, le sigue los entes autónomos con G. 920.025 millones.

En cuanto a los recursos en dólares, lideran las Empresas Públicas con US$ 238 millones con el 25% de participación, mientras qe los fondos de seguridad social concentran un total de US$ 132 millones.