Producto sin registro sanitario: piden mayor claridad sobre las medidas cautelares

El año pasado, la Comisión Especial de Investigación sobre Importación Ilegal de Productos de la Cámara de Senadores, se interiorizó del el ingreso de mercaderías sin registro sanitarios.

La controversia ya tiene más de 10 años, pero se “agravó” en los últimos dos años porque la Corte Suprema otorgó numerosas medidas cautelares, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin los permisos correspondientes.

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, mencionó que esos productos, que constituyen un “atentado contra la salud”, siguen ingresando y en cantidades cada vez mayores.

Obtener una posición de la Corte

Lamentó que el miércoles la Comisión Permanente no interpretara el pedido de la senadora Lilian Samaniego, de la Comisión Especial de Investigación sobre la Importación Ilegal de Productos, quien intentó obtener una posición de la Corte Suprema de Justicia respecto a la problemática que afecta al sector.

“Ante la falta de respuesta de la Corte a los pedidos de la Comisión de Investigación del Senado, se trató de elevar un pedido de informes a través de la Comisión Permanente. Creo que, por un tecnicismo o una cuestión de interpretación, se obtuvo una opinión según la cual el Parlamento no estaba autorizado a solicitar dicho informe”, explicó.

Conocer sobre las medidas cautelares

Añadió que buscan, desde los distintos gremios afectados por esas decisiones de la máxima instancia judicial que, si bien no son informaciones públicas, el ente judicial pueda informar cuántas medidas otorgó, su antigüedad y si continúan siendo de carácter provisorio.

Consideró que esta situación no era para que el Parlamento se involucre en los fundamentos de las decisiones ni cuestionar la postura de los jueces.

Análisis del caso como la de mafia de los pagarés

Entre tanto, comparó el caso con lo que ocurre en la investigación sobre la mafia de los pagarés, en el que los legisladores levantan “advertencias” cuando existen procedimientos “raros” y consultan sobre los planes de solución que tiene la institución involucrada.

“La interpretación de la diputada Rocío Vallejo, de que esto implicaría inmiscuirse en el contenido de las resoluciones y pedir explicaciones sobre por qué las otorgaron, no es el objetivo”, apuntó.

Productos sin registro: “Genera un modelo perverso”

Agregó que el objetivo es que la máxima instancia judicial pueda comunicar y dimensionar el alcance del problema, además de explicar por qué estas medidas siguen siendo cautelares y que nunca se avanza hacia la resolución de fondo de la cuestión, que “genera un modelo perverso que continúa vigente”.

Dumot explicó que el siguiente paso será retomar las conversaciones con las autoridades de la Corte, teniendo en cuenta que recientemente la presidencia recayó en el doctor Alberto Martínez Simón.

“Insistiremos en que la Comisión Especial (del Senado) siga haciendo su trabajo. Tiene buenos antecedentes con lo que se hizo en el caso de la mafia de los pagarés y nos interesa que ese modelo de trabajo se extienda también a este caso”, resaltó.

No cumplen requisitos

Por su parte, en entrevista con ABC, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguaya Americana (Amcham), Peter Hansen, señaló que sería fundamental que la Corte deje de otorgar medidas cautelares que permiten la importación de productos de consumo masivo,- alcohol, artículos de farmacia y perfumes etc.-que no cumplen los requisitos sanitarios.

“Varios productos fueron beneficiados y hoy representan una competencia desleal para los comerciantes, que sí cumplen con las normas exigidas”, cuestionó.