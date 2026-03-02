Caja fiscal: Comisión del Senado recomendaría plan de reforma con modificaciones

Nuevamente ayer se llevó a cabo la reunión conjunta de la Comisión de Hacienda y de Legislación para escuchar las diferentes propuestas y recomendaciones en torno a la Reforma del sistema de jubilaciones del sector público o Caja Fiscal, previo a lo que será el tratamiento del proyecto de Ley, que fue postergado para el 25 de marzo próximo. De acuerdo con lo expresado ayer por los representantes de los sectores afectados, habría un mayor consenso hacia la versión inicial presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En primer término, los representantes de las Fuerzas Públicas (Policía Nacional) manifestaron que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados debe ser modificado, y en ese sentido solicitaron que sea considerada la tasa de sustitución del 100 % con un aporte de 35 años de servicio en base a la remuneración percibida durante los últimos cinco años y la edad mínima de 57 años para para tener derecho al retiro, conforme a la versión original presentado por el MEF.

En cuanto al personal militar, los representantes manifestaron que acompañan igualmente la propuesta planteada por el MEF de considerar la tasa de sustitución del 100 % con un aporte de 35 años de servicio en base a la remuneración percibida durante los últimos cinco años y la edad mínima de 57 años para tener derecho al retiro.

En lo que respecta al sector docente, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, detalló sobre la propuesta del gremio que establece un aporte de 25 años con una tasa de sustitución del 80%, de forma escalonada de 2% por año, y si se llega a 35 años de aporte se tenga un 100% de tasa de sustitución. También proponen que se mantenga un 16% de aporte jubilatorio para los afiliados y 14% del aporte patronal (7% en 2027 y mismo porcentaje en 2028), y la reposición de la jubilación extraordinaria.

Se escucharan las propuestas

Durante su intervención, el titular de comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Beto Ovelar afirmó que las propuestas serán analizadas en las comisiones asesoras que deberán emitir dictamen en las próximas semanas. Reafirmó nuevamente que no permitirán la sanción ficta y adelantó que el dictamen sería con modificaciones.

A su vez, la superintendenta de pensiones Griselda Figueredo valoró la apertura para el diálogo sobre esta reforma que consideró necesaria para la sostenibilidad del Fondo.

“Hay que entender que es un momento de hacer sacrificios y vamos a tener que hacer sacrificios todos”, señaló. Mencionó que en su momento, la Caja Bancaria cuando entró en quiebra, se aprobó una ley de reforma para aumentar la edad e incluso para recortar haberes de jubilados, sin tener la posibilidad de un espacio de conversación como se tiene actualmente con todos los sectores.

El ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos a su vez también agradeció las colaboraciones y propuestas de los diversos sectores y agregó que estarían analizando su vialidad