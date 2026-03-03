Docentes presionan en medio de negociaciones por reforma de la Caja Fiscal

Un grupo de docentes se autoconvocó este martes frente a la casa de la madre del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar, quien preside la reunión de la mesa técnica que convoca además al ministro de Economía y al titular de la Superintendencia de Pensiones para alcanzar un consenso sobre las distintas propuestas de reforma de la Caja Fiscal.

La protesta busca presionar el avance la propuesta impulsada por la Intersindical, enfocada en garantizar una “jubilación digna” para los trabajadores de la educación. Los dirigentes sostienen que se trata de una reivindicación histórica del sector y que, para su tratamiento y aprobación, se requiere voluntad política.

“Cuando quieren mentir al pueblo dicen que nosotros somos privilegiados y que el pueblo va a pagar nuestra jubilación (…) Es importante que quede claro a la ciudadanía que hay privilegiados pero no somos nosotros”, manifestó uno de los docentes presentes en el mitin organizado en Coronel Oviedo.

Mientras tanto, en Asunción se desarrolla una reunión encabezada por el vicepresidente Pedro Alliana y de la que participan varios líderes gremiales, entre ellos: Blanca Ávalos y Rafael Resquín (OTEP–SN), Silvio Piris (FEP) y Gabriel Espínola (OTEP–A). También están presentes por el Ministerio de Educación el ministro Luis Ramírez y director de Relaciones Gremiales, Humberto Ayala.

Aprobación con modificaciones

La bancada oficialista de la Cámara de Senadores ya había anticipado el mes pasado que el documento aprobado por los diputados sería modificado para su aprobación en el Senado. El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, señaló días atrás que ante la falta de consenso pleno se resolvió pasar a un cuarto intermedio y convocar a los distintos gremios afectados.

“Estamos a punto de finiquitar con pocos cambios y tener en cuenta las recomendaciones que está haciendo la Comisión de Hacienda”, dijo.