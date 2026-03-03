Mesa técnica de Senado analiza hoy propuestas pro reforma de la Caja

La Comisión de Hacienda y de Legislación de la Cámara de Senadores convocó para las 09:00 de hoy martes a los representantes de los sectores afectados, además del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos, de la Superintendencia de Pensiones y otros, a fin de deliberar y consensuar sobre las diferentes propuestas de reforma de la Caja Fiscal que fueron acercando los sectores docentes, fuerzas públicas y sector judicial.

De acuerdo con la versión aprobada en Diputados, se incorpora la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, mientras que la tasa de sustitución o del haber jubilatorio será en proporción a los años de aportes entre el 70% y 85%, un recorte del 15% frente a la propuesta inicial del Ejecutivo. Además se aprobó aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19% para los sectores deficitarios, lo que afectaría directamente al grupo de las Fuerzas Públicas. En cuanto al aporte del Estado se acordó en que sea gradual del 1% al 5%.

El titular del MEF Carlos Fernández Valdovinos insistió en la necesidad de que los diferentes grupos presenten propuestas concretas.

Al respecto, recordó que son seis los parámetros que deben definirse en esta reforma que busca reducir el elevado déficit en el fondo de jubilaciones. Estos puntos son: la edad mínima para la jubilación, la tasa de sustitución o del haber jubilatorio, el aporte del Estado y de los afiliados, los años de aporte y la ventana para el cálculo del haber jubilatorio.

De todos estos parámetros, establecer la edad mínima es fundamental y sin esto, la reforma no tendría sentido, remarcó Fernández.

Consultado sobre las propuestas de los sectores como docentes, fuerzas públicas y de la UNA, indicó que todo es conversable, y siempre que sean coherentes y sostenibles estarían dispuestos a escuchar y analizar en las modificaciones.