FADA-UNA planteará en Constructenia el debate sobre la vivienda social digna

El Arq. José Insfrán, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), explicó que el desafío en Paraguay no es solo reducir el déficit habitacional en términos numéricos, sino también mejorar la calidad de las soluciones.

“Tendría que ir paralelamente, no solamente atender el problema cuantitativo con la construcción de más casas, sino también el cualitativo, con mayor calidad desde el punto de vista espacial, funcional y de estructura formal”, señaló.

Recordó que, si bien la construcción de viviendas sociales es una decisión política, desde la Facultad y la academia la arquitectura puede incidir en cómo se diseñan estos proyectos, además de fomentar el debate sobre la calidad del hábitat y el acceso a la vivienda digna.

Precisamente, adelantó que este será uno de los temas que la FADA llevará a un panel en la Feria Constructecnia 2026, que se realizará en mayo próximo en la Conmebol. “Debatir cómo construir mejor, más rápido y más accesible, pero sin bajar estándares”, indicó.

Una vivienda digna abarca varios aspectos

Explicó que la vivienda mínima, aquella que cubre las necesidades básicas de sus habitantes, no debería limitarse únicamente a cumplir requisitos espaciales, sino abarcar otros aspectos que la hagan más confortable, más eficiente y con materiales apropiados a cada contexto.

“La vivienda mínima no debería significar pérdida de calidad. Con buen diseño se puede lograr confort, ventilación adecuada, iluminación natural y espacios bien resueltos, incluso con presupuestos ajustados”, dijo.

Comentó que el análisis de esta problemática lleva a estudiantes y arquitectos a proponer soluciones viables, aunque muchas veces no coinciden con la lógica del desarrollador inmobiliario, que prioriza el costo y la rentabilidad.

Soluciones que apuntan al bienestar

“Hay dos tipos de bienestar: el psicológico y el fisiológico. El psicológico es cuando te gusta el edificio, su diseño, su fachada. Pero el fisiológico es más profundo: ventilación cruzada, iluminación natural, buena distribución espacial. Un edificio puede verse bien, pero si no garantiza esas condiciones, puede afectar la salud”, detalló.

Insistió en que es necesario fortalecer el debate entre la industria de la construcción, Estado y academia, ámbito donde se estudia, se piensa y se proyectan mejores viviendas y ciudades. “El arquitecto tiene otra mirada: buscar que la gente viva mejor”, puntualizó.

Debates en la feria

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte estará presente en la 26° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia. Será del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

La FADA impulsará distintos paneles de debate en los que, además de la vivienda digna, se abordarán temas como eficiencia energética, confort térmico y reducción de la isla de calor, materiales de menor huella ambiental, gestión del agua y desafíos ante el cambio climático, según indicó el decano.

También se debatirán aspectos vinculados a innovación e industrialización, normativas, seguridad laboral, mantenimiento y vida útil de las estructuras, entre otros.

“Creo que Constructecnia es un buen lugar para poner en la misma mesa a la universidad, a las empresas, a los profesionales y al Estado, y discutir qué se adopta, por qué, con qué criterio y cómo se adapta al Paraguay”, concluyó Insfrán.

Académicos locales y extranjeros

Según los datos de la organización del evento, a cargo del Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE), en esta edición de Constructecnia, además de los académicos y profesionales connacionales, participarán también del exterior.

Por ejemplo, reconocidos profesionales como el arquitecto colombiano Gustavo Restrepo, mencionado como figura clave en la transformación urbana de Medellín, con una maestría en Ingeniería de Nuevos Materiales; el exministro de Energías y Minas del Perú, el Ing. Rómulo Mucha Mamani, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas de dicho país. Asimismo, el exministro de Vivienda peruano, el Econ. Milton Von Hesse la Serna, quien ocupó cargos claves en sectores económicos de su país.