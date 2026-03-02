Lula mueve piezas en Itaipú mientras Peña las mantiene

En Brasil, el presidente Lula da Silva formalizó el sábado último, mediante el Diario Oficial de la Unión, el nombramiento del ingeniero civil Djalma Vando Berger como nuevo director administrativo de Itaipú.

Berger fue ingeniero en Eletrosul Centrais Elétricas en las décadas de 1980 y 1990, y presidió la empresa entre 2015 y 2016. También se desempeñó como secretario de Transporte y Obras Públicas de São José/SC (1997-2002), diputado estatal por Santa Catarina (2002-2006), diputado federal (2007-2010) y alcalde de São José (2009-2012).

Por su parte, Iggor Gomes Rocha, especialista en Derecho Administrativo, máster en Derecho Económico y Socioambiental, y doctorando en Políticas Públicas, quien ocupaba la dirección administrativa desde marzo de 2023, no abandona la entidad, sino que se incorpora al Consejo de Administración de la binacional.

Este movimiento fue acompañado por la destitución del exdiputado del estado de Paraná Michele Caputo Neto, cerrando así un ciclo de ajustes en la cúpula brasileña bajo las prerrogativas que otorga el Tratado de Itaipú.

Mientras Brasil apuesta por la rotación de cuadros, en Paraguay la gestión de la binacional sigue con la acumulación de poder en figuras clave del Ejecutivo.

Renovaron designación de Giménez

Recientemente, el exministro de Industria y Comercio Javier Giménez protagonizó un movimiento administrativo particular: tras ser cesado de su cargo ministerial, fue nombrado nuevamente como consejero de Itaipú, manteniendo simultáneamente su rol como jefe de Gabinete Civil de la Presidencia y principal negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú.