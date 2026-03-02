Usamos más energía de Yacyretá pero ...

En los 31 días de enero, el complejo binacional paraguayo/argentina Yacyretá generó 1503 GWh (1 GWh = 1000 MWh), de la que la ANDE pudo retirar 508 GWh, según la fuente argentina.

En enero del 2025, la producción de Yacyretá alcanzó 1492 GWh, mientras que la energía que retiró la ANDE alcanzó los 592 GWh.

Lo más llamativo es que la tasa de aprovechamiento del mercado paraguayo haya recuperado el nivel que tuvo en el segundo semestre del 2024, comportamiento que se mantuvo hasta marzo del año pasado.

Recordemos que el Acuerdo Peña-Milei obligó a la ANDE a autolimitarse en materia de aprovechamiento de la energía de Yacyretá.

Lea más: Rige el Acuerdo Peña-Milei sobre Yacyretá, pero las dudas siguen

Pruebas de la autolimitación

La autolimitación de las empresa eléctrica paraguaya pudo observarse con meridiana claridad en abril de 2025, mes en el retiró solo 119 GWh, el 11,05% de toda la producción de ese mes la central binacional, y tan solo 90 GWh (7,83% en mayo de ese año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En diciembre último, la tasa de aprovechamiento del mercado paraguayo subió al 21,79% (375 (MWh) y en enero del ejercicio en curso saltó a 508 GWh (el 33,80%)

¿Qué pasó, acaso la ANDE consiguió sacudirse de encima el concesivo acuerdo Peña/Milei y que retoma la conducta que exhibió en todo el segundo semestre del 2024 y en los cuatro primeros meses del 2025?

Lea más: Acta Peña Milei obliga a la ANDE a limitar uso de la energía de Yacyretá

Explicaciones de la ANDE no hay. Mucho menos de la parte paraguaya de la entidad binacional, cuyos responsables de turno decidieron cerrarse cada vez más ante los pedidos de información de la prensa, que en definitiva son pedidos de la ciudadanía.

Se debe a las altas temperaturas

En fuentes independientes a la entidad binacional, explican ese crecimiento de manera muy simple: “se debe a las altas temperaturas, especialmente en los horarios de punta de carga del sistema, que redujo la disponibilidad de energía barata para el sistema argentino, uno de los objetivos del acuerdo entre Yacyretá, ANDE y Cammesa”.