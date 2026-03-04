Cae exportación de carne vacuna: cómo influirá en el mercado local

De acuerdo con el boletín de febrero del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en términos interanuales se registró una caída en las exportaciones de carne vacuna (no incluye menudencias y afines) en el primer bimestre, en comparación con el mismo período del 2025.

Hasta el segundo mes del año, se colocaron en el mercado internacional 44.384 toneladas, lo que representa una reducción del 27% frente al mismo período del 2025, cuando se exportaron 60.650 toneladas.

“Tuvimos una disminución esperada en la producción y exportación, porque es bastante lineal la disminusión en producción y exportación en este primer bimestre del año”, comentó José Carlos Martín, presidente del Senacsa.

Pero, seguidamente reiteró que fue algo esperado y no es para levantar los niveles de alarma.

Ante la consulta sobre si esto influye en el mercado local, resaltó que siempre cuando hay mayor producción en frigorífico se traduce en mayor disponibilidad de cortes de carne en el mercado local.

Por otra parte, señaló que la depreciación del dólar hizo que el mercado local sea un poco más competitivo.

Sobre el motivo por el cual la carne está bastante cara, el titular de Senacsa, mencionó: “La carne paraguaya y todas las carnes sufrieron un aumento importante en cuanto a su cotización. Por un lado eso trae buena noticia y por otro lado no”.

“Pero sabemos que debemos trabajar en la oferta disponible, para poder mejorar el poder adquisitivo de nuestra gente”, finalizó.