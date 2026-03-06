¿Subirá el combustible?, esto responden desde Cadipac

El precio del barril de petroleo de Brent llegó a los US$ 94 por unidad, rozando los máximos históricos, situación que se generó debido al conflicto en Medio Oriente y el bloqueo por parte de Irán en el estrecho de Ormuz.

El aumento representa casi un 50% del valor que tenía el barril de petróleo hasta antes de que estalle el conflicto, por lo que podría generar una suba en todo el mundo.

Adolfo Marín, titular de Cadipac, anunció que en su emblema, Fuelpar, desde el lunes aumentarán los precios entre G. 600 y G. 700, pero que facilmente podría llegar a aumentar hasta G. 2.000 de manera progresiva, si se mantiene la suba internacional del crudo.

“Yo no sé los demás emblemas, lo único que sé es que todo el mundo está desesperado y que nosotros subimos el lunes, me refiero mi emblema. Si hago los números y vemos lo que ha subido y lo que se está perdiendo cada litro que se vende hoy, imagino que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, pero no sé qué harán lo demás. Nosotros ya no aguantamos más, la suba es más de G. 2.000, G. 2.700 por encima del precio que teníamos”, explicó.

Reunión con el MIC

Para el lunes los gremios y emblemas tienen prevista una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a fin de analizar la situación del precio del combustible, debido a la coyuntura internacional por el conflicto en Medio Oriente.

Marín contó que solicitaron de manera urgente una reunión con el ministerio, pero que las autoridades respondieron que los recibirán recién el lunes, lo cual no entiende, ya que la situación del precio del combustible les obliga a tomar el asunto de manera urgente.

“Había que subir G. 2.000 a día de hoy, es mínimo G. 2.000, el lunes puede ser mucho más, que no sabemos. El mercado hoy llegó a US$ 94 el barril, el lunes puede estar por encima de los US$ 100, no tengo ni idea, espero que no”, cuestionó.

Recordó que en su caso, importan el combustible de varias partes, entre ellas Estados Unidos, Oriente, Rotterdam, por lo que no compran el mismo de Petróleos Paraguayos (Petropar) y criticó que la estatal subsidie el combustible a costas de todos los ciudadanos.

“Sabiendo lo que está ocurriendo en todo el mundo, a ver qué piensa el gobierno de cómo nos puede ayudar o cómo va a regular Petropar. O sea, va a subsidiar, si va a subsidiar, pedimos que nos subsidie también a nosotros”, reclamó.

Agregó que el precio del combustible debería estar indexado al precio internacional del petróleo, entonces así se evitaría escenarios de especulación de precios y los aumentos y descensos de precios se realizarían automáticamente.