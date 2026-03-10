Gobierno descarta elevar el déficit fiscal y liquidará deudas mediante factoring

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se refirió a la situación de las deudas del gobierno con las proveedoras, que asciende a más de US$ 1.060 millones, donde las constructoras son las que más están reclamando e incluso plantearon, por ejemplo, flexibilizar lo que tiene que ver con el tope fiscal.

Sobre el punto, el funcionario señaló que tienen pendiente una reunión con ellos para estos días, solo que las reuniones anuales del BID, más la situación de la Caja Fiscal les ocupa mucho tiempo.

“Por eso nos hemos presentado todavía la propuesta de factoring, pero eso la semana que viene ya va a estar listo. Y creo que con eso vamos a estar resolviendo sin necesidad de tocar ningún déficit fiscal”.

Luego agregó que si se toca el déficit fiscal, después van a venir otros también que van a pedir subir de 2,5% a 3,5% y otros van a venir de 3,5% a 5%.

Seguido, el ministro explicó que la modalidad será la de sesión de deuda: “Pero sesión de deuda apoyada por una ley que aprobó el Congreso, que fue el Presupuesto General de Gasto de la Nación, y no una ocurrencia de un viceministro como ocurrió anteriormente”.

La misma sería para las constructoras y medicamentos. “En cuanto a los medicamentos, no solamente tenemos que dar más plata, sino que eso se tiene que sentir en la cantidad de medicamentos que tiene la ciudadanía también”.

Esta deuda ponen en peligro la provisión de medicamentos (deuda de US$ 600 millones), de la alimentación escolar (deuda de US$ 110 millones) y de la continuidad de las obras (deuda capital de US$ 250 millones, más intereses por US$ 100 millones).