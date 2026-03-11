Reacción de docentes a versión de la Caja Fiscal aprobada en el Senado

La Cámara de Senadores por mayoría aprobó esta tarde el proyecto de Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, con modificaciones en la que establecen un aporte estatal del 10%, aumentar del 16% al 19% el aporte de los trabajadores de los sectores deficitarios y la condición de contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, accediendo a una tasa de sustitución del 78% para los docentes, porcentaje que podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90%.

Los docentes que son afectados por estos cambios se movilizaron con una convocatoria masiva en inmediaciones del Congreso Nacional para exigir que sus derechos no sean afectados. Denunciaron que la versión aprobada no fue la que conversaron con miembros del Senado en la última reunión en la que también participó el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

“Nos vamos con una marca de dolor. Pero esa marca de dolor es para que vayamos a recordar quiénes son los responsables de que se confisque el salario de los docentes con el 19% más 5% del IPS. Esta es una maniobra de quien siempre actuó de esa manera: 'Trato Apu’a, compañeros y compañeras. Tenemos que ampliar nuestra lista de castigados, voto castigo”, reclamó Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A).

Por su parte, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), dijo que enfrentan dos desafíos, siendo el primero que la Cámara de Diputados defina su sesión para tratar la reforma con los cambios, y que los mismos aprueben la versión en la que recuperaron la mayor parte de sus derechos.

“Tenemos el conocimiento que los diputados no quieren sesionar mañana, tampoco lo quieren hacer la próxima semana, quieren extender eso, porque quieren ratificar la versión de diputados y eso no vamos a permitir, porque la versión de diputados nos condena a 62 años y 57 años como mínimo, nos condena a 70% como base de retorno, y eso en la práctica queda en 60% y con 85% a los 62 con diez años de prorrateo”, advirtió.

Victoria del gremio sobre el cartismo

Hasta ahora no se conoce si es que la Cámara de Diputados sesionará mañana, aunque se maneja la posibilidad que lo haga recién la semana que viene, después de reunirse con los gremios de los sectores afectados, tras las movilizaciones docentes.

Piris destacó que la versión aprobada hoy por el Senado, si bien les saca algunos derechos, es la que más les conviene, además de resaltar que la movilización no fue en vano, ya que aunque no lograron todas sus metas, “¡es una victoria del gremio sobre el cartismo, carajo!”.

“Hemos logrado una victoria importante, no logramos el 100%, pero entonces tenemos que venir el martes con todos los demás y estar atentos, porque los diputados llegan a ratificarse, necesitamos 30 votos en la Cámara de Senadores, entonces tenemos que apretar, tenemos que hacerle sentir a cada diputado de cada departamento la resignación que tenemos”, expresó.

Rafael Resquín, de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), sostuvo que la lucha no termina hoy, hasta probablemente puede volverse más difícil a partir de ahora, porque el desafío está en que se rearme la Cámara de Diputados y ellos traten de ratificarse en su postura. Insistió en que no acordaron la aprobación de que se les descuente el 19%, tal como lo dijo el senador colorado cartista, Silvio “Beto” Ovelar.

“No podemos nosotros estar de acuerdo ni siquiera que aportemos más de lo que el Estado aporta, por lo tanto sería un gran despropósito y una gran estupidez que nosotros aceptemos eso. Si ellos hoy, estando tan apurados se niegan a tratar mañana, pasado mañana o no sabemos cuándo, ¿quién dice que no están queriendo arrastrarnos a nosotros a la sanción ficta? Si realmente nosotros estamos viendo que esto se arrastra, nosotros tenemos que parar educación”, advirtió.

Lucha contra el Partido Colorado

Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN), reconoció que si bien hay algunos avances, es resultado de la resistencia y de la lucha de los trabajadores.

“Lo que nosotros hicimos como dirigentes es gestionar para que eso pueda mejorar y no negociar en desfavor de los trabajadores de la educación. Nosotros estamos firmes para luchar, y no solamente contra el cartismo, sino en contra del Partido Colorado compañeros”, refirió.

Entre lo aprobado en la versión de Senado, también figura un periodo de transición para que de esta manera, los trabajadores del Magisterio Nacional que cuenten con más de 20 años de aporte puedan optar por regirse por las disposiciones de la legislación vigente, o por las reglas de la nueva ley que eventualmente sea promulgada.

Para el sector de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a 57 años de la versión Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75% al 90% en la versión aprobada por Senadores.

Senado también aceptó incluir las modificaciones vinculadas a disposiciones sobre herederos y pensiones por invalidez.

Asimismo, en el caso de los magistrados judiciales se aprobó la disposición vigente conocida como “dos por uno”, mediante la cual por cada dos años de servicio como funcionario administrativo se reconoce un año de servicio como magistrado a efectos del cálculo jubilatorio.