Federación de mipymes critica “desvirtuada” reforma de la Caja Fiscal

Lo que nació como una herramienta de urgencia para frenar el drenaje de recursos públicos terminó convirtiéndose en un “aval para el gasto”, según denunció Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes).

En una dura crítica a la gestión legislativa, el representante gremial lamentó que la reforma de la Caja Fiscal haya sido despojada de su esencia técnica para dar paso a concesiones políticas que, a su juicio, tendrán “consecuencias nefastas” para la economía nacional.

Una reforma “destruida” por el Parlamento

Para Tavella, el texto aprobado ayer en la Cámara de Senadores —que reincorporó beneficios para el sector docente tras masivas movilizaciones— representa un retroceso peligroso.

“Me parece una vergüenza realmente. El Gobierno presentó el proyecto por una necesidad de cortar el gasto, no para que se avale el gasto. Al final, los senadores destruyeron la propuesta”, manifestó el titular de Fedemipymes.

El empresario recordó que la Caja Fiscal funciona como un “agujero negro gigantesco” que consume recursos del Tesoro. Criticó que, tras una década de promesas sobre el achicamiento del Estado, la estructura burocrática se mantenga intacta o incluso se fortalezca con nuevas leyes que protegen jubilaciones privilegiadas, como las de los propios parlamentarios.

La amenaza de nuevos impuestos

Uno de los puntos que mayor alarma generó en el sector productivo son las declaraciones del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, quien planteó la necesidad de elevar la carga impositiva para financiar las “grandes transformaciones” del país.

Tavella vinculó directamente estas declaraciones con la incapacidad del Estado para reformarse. “Obviamente no va a alcanzar el dinero si el Estado no empieza un raciocinio de querer achicarse. Es muy fácil hacer leyes cuando uno direcciona y gasta el dinero que no es de uno”, cuestionó.

Tavella advirtió que el inicio de un año electoral contaminará cualquier intento de reforma seria en los próximos 24 meses. “Vamos a tener muchísimas propuestas de este tipo. Es una tristeza ver el poco interés del Parlamento en ver la realidad; jamás tocaron su propia jubilación”, concluyó.