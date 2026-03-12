Caja fiscal: docentes piden apurar tratamiento en Diputados y anuncian nueva movilización

Luego de que la Cámara de Senadores aprobó ayer, miércoles, una versión modificada del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que presentaba parámetros más flexibles con relación a las modificaciones que planteaba el Poder Ejecutivo en su proyecto original, la Cámara de Diputados debe resolver si aprueba la versión del Senado y la envía al Poder Ejecutivo o se ratifica en su propia versión, más cercana al plan original.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) -el principal gremio docente del país-, se presentó hoy en el Congreso Nacional para reunirse con parlamentarios oficialistas y solicitarles que den tratamiento al proyecto con la mayor celeridad posible y aprueben la “versión Senado”.

“Vine para ver si podemos cuadrar la fecha de tratamiento, si es por mí que se trate (en sesión extraordinaria de Diputados) mañana o el martes”, dijo Piris en conversación con medios de comunicación hoy en el Congreso.

“El mal menor”

Piris señaló que existe un compromiso comunicado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, de interceder para que el oficialismo en la Cámara Baja acompañe la “versión Senado” del plan de reforma, que los gremios consideran el “mal menor”.

El Gobierno insiste en que es necesario implementar una reforma de la caja fiscal que incluya establecer edades mínimas de jubilación y elevar el aporte de los afiliados de las cuatro cajas más deficitarias –las del Magisterio Nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales–, entre otros cambios al sistema actual, con el fin de frenar el creciente déficit de la caja fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: empresarios advierten que la reforma es un “parche” y no frena la crisis

La versión modificada aprobada ayer por el Senado contempla que los docentes y magistrados deberán contar con al menos 25 años de aporte y tener 53 años de edad –una edad menor a la establecida en el proyecto original y la “versión Diputados”- para jubilarse con una tasa de sustitución del 78 por ciento del promedio de sus salarios mensuales.

La “versión Senado” eleva también el aporte del Estado a la caja fiscal al 10 por ciento del salario de cada afiliado, mientras que eleva en un 3 por ciento, del 16 al 19 por ciento, el aporte del propio afiliado.

Docentes volverán a marchar el martes

Piris opinó que el oficialismo cometió un error de cálculo al aprobar la versión que salió de la Cámara Baja al no calcular la magnitud de la reacción del gremio docente. “Cuando llenamos la plaza se cambió un poquito”, dijo.

El titular de la FEP anunció que su gremio planea volver a movilizarse en masa el próximo martes para exigir el tratamiento inmediato del tema en Diputados y la aprobación de la versión del proyecto de reforma que fue aprobada por el Senado. Teniendo eso en cuenta, el martes de nuevo no habrá clases en instituciones educativas públicas.

Lea más: “Reforma mínima” de Caja Fiscal en Senado: expertos lamentan oportunidad desperdiciada

Advirtió que las manifestaciones podrían continuar de forma semanal hasta que Diputados apruebe la “versión Senado” del proyecto.

“Nunca existió intención de violentar”

Piris comentó también sobre una afirmación hecha hoy a ABC Color por el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), quien dijo haber recibido información de que supuestas personas infiltradas entre los manifestantes que colmaron ayer el microcentro de Asunción planeaban causar disturbios.

Lea más: Caja fiscal: cartismo temía otro “Marzo Paraguayo”, afirma Silvio Ovelar

Si bien no descartó la posibilidad de que haya habido “infiltrados” entre los manifestantes, Piris afirmó que “de parte de nuestra Federación o la Intersindical nunca existió intención de violentar”.

El senador Ovelar no presentó ningún tipo de evidencia que respalde la afirmación que hizo hoy en entrevista con ABC.

Momentos después, el ministro del Interior, Enrique Riera, dijo a ABC que la Policía Nacional no tuvo “reportes de ninguna señal de violencia” relacionada a la movilización de gremios.