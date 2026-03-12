¿Gobierno considera subir impuestos? Esto aclara el presidente Peña

Tras la aprobación de una versión modificada del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Senadores, el presidente Santiago Peña reconoció que el Gobierno cedió en sus objetivos iniciales.

“La versión de la Cámara de Diputados resuelve de manera más importante el problema, la versión de la Cámara de Senadores resuelve de menor manera”, dijo.

Apuntó que, si bien no hay una solución total, lo aprobado en el Senado representa un avance.

“Ese proyecto de ley no resuelve todo el problema del déficit de la Caja Fiscal, pero aborda”, mencionó.

Retroceso se dio por cuestión política

El mandatario también reconoció que la decisión tomada por los legisladores —en su mayoría oficialistas— responde a un contexto político marcado por el calendario electoral.

“No podemos disociar las decisiones legislativas del calendario electoral. Esto es parte de la democracia, no hay que satanizarlos ni estigmatizarlos, es simplemente como es”, declaró.

En ese sentido, resaltó la “valentía” que tuvieron los legisladores al tratar la reforma, que generó rechazo de diversos gremios.

También valoró el debate generado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, incluso con la participación de sectores afectados.

Seguridad social en Paraguay

Seguidamente, indicó que tras una eventual promulgación de la reforma el debate debe continuar, tanto sobre el déficit de la Caja Fiscal como sobre el sistema de seguridad social en general.

“Probablemente, ninguno de los que estemos acá vayamos a sufrir las consecuencias, pero nuestros hijos y nietos van a sufrir las consecuencias de nuestra incapacidad y de haber privilegiado una disputa política de corto plazo y hayamos empeñado el futuro de la futura generación”, dijo.

Peña descarta aumento de impuestos

El Presidente también se refirió a la deuda que el Estado mantiene con contratistas, entre ellos farmacéuticas y constructoras. Indicó que el Gobierno maneja una estrategia a corto plazo para honrar esos compromisos.

En ese contexto, descartó el aumento de impuestos, tal como planteó el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar durante el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal.

“No estoy de acuerdo con el aumento de los impuestos. Mientras yo sea Presidente, no voy a plantear ni discutir sobre el aumento de los impuestos. Creo que todavía hay mucha grasa que cortar dentro de la administración pública y ganancias ineficientes (...) Se va a honrar la deuda con un crecimiento económico y contención de los gastos corrientes. Vamos a resolver eso en el corto plazo”, dijo.

Añadió que la discusión sobre la disponibilidad de recursos para honrar las deudas se da durante la elaboración del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Situación de la salud pública

Por otra parte, reconoció que “la situación de la salud pública es crítica”.

En cuanto al Instituto de Previsión Social (IPS), aseguró que el presidente de la previsional, Jorge Brítez, seguirá en el cargo. “Si está ahí es porque tiene mi respaldo”, expresó.

Promulgación del acuerdo SOFA con Estados Unidos

Peña también reveló que promulgó el acuerdo SOFA con Estados Unidos.

En ese sentido, sostuvo que los gobiernos de izquierda han debilitado organismos de seguridad en la región.

Igualmente, aclaró que el acuerdo no contempla la instalación de ningún destacamento militar de Estados Unidos en Paraguay.

Renuncia de Eddie Jara en Petropar

Con relación a la renuncia de Eddie Jara como presidente de Petropar, el mandatario afirmó que se trató de una decisión conversada.

Indicó que el ahora exfuncionario tomó la determinación tras analizar los conflictos que enfrentaba la petrolera estatal.

“Veía los conflictos que veníamos enfrentando y entendió también que era un momento de dar un paso al costado, le tengo mucha gratitud”, dijo.

Igualmente, Peña destacó la gestión de Jara frente a la petrolera estatal, pues indicó que “él posicionó a Petropar como un emblema paraguayo”.

Desconoce adjudicación a “Chaqueñito”

El mandatario afirmó desconocer el caso del senador Javier “Chaqueñito” Vera, quien fue beneficiado con una “vivienda económica” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).