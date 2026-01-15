Pobladores de Humaitá anuncian movilización por el pésimo estado del camino Pilar–Humaitá

Según los vecinos, el trayecto de apenas 40 kilómetros puede demandar hasta dos horas de viaje debido al deplorable estado del camino, que presenta profundos baches, huellas irregulares tipo “costillas” o “pianitos”, y sectores prácticamente intransitables para camionetas, automóviles y motocicletas.

El profesor Pablo Ríos Godoy, uno de los organizadores de la movilización, señaló que la situación afecta gravemente a la población, especialmente en casos de emergencia médica.

“Necesitamos una ruta en condiciones. Cuando hay una persona enferma, los enfermeros deben trasladarla de urgencia hasta el Hospital Regional, pero con el estado actual del camino eso muchas veces es imposible. Por eso reclamamos, al menos, un mantenimiento adecuado mientras se inicia la obra definitiva”, expresó.

Ríos Godoy recordó además que existe un proyecto de asfaltado anunciado oficialmente por el propio presidente de la República, Santiago Peña, durante la fiesta patronal de Humaitá pero que aún no se inició las obras.

“Estamos ansiosos de que comience el asfalto. El Presidente vino y anunció la obra, el proyecto ya está, pero últimamente estamos sufriendo demasiado. Queremos que se cumpla lo prometido”, afirmó.

El organizador aclaró que la movilización no responde a intereses partidarios.

“Aquí no hay ningún sector político detrás de esta manifestación. Somos ciudadanos organizados, vecinos que nos estamos ayudando entre todos para reclamar lo que corresponde”, enfatizó.

La concentración está prevista en el lugar denominado Franco Kue, en la entrada a la ciudad de Humaitá.

Por su parte, Silvano Morínigo, poblador y usuario frecuente del camino Pilar–Humaitá, confirmó el pésimo estado de la vía, aunque indicó que una máquina del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ingresó en la mañana de este jueves para perfilar un sector.

“Esta mañana entró una máquina a perfilar una parte, pero el camino sigue muy feo. Yo viajo hasta Arroyo Hondo y desde ahí tardo cerca de dos horas en motocicleta”, precisó.

<b>Anuncios y obras prometidas</b>

En noviembre del año pasado, el presidente Santiago Peña, junto a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció el inicio de las obras de pavimentación y firmó el contrato para la construcción de asfalto de hormigón con las empresas Benito Roggio e Hijos y Heisecke S.A.

El proyecto contempla la pavimentación con hormigón reforzado con fibras en los tramos Boquerón – Humaitá (33,6 km) y Humaitá–Paso de Patria (25 km), totalizando 60 kilómetros de extensión.

El lote 1 fue adjudicado a la Constructora Acaray S.A. por un monto de G. 242.296 millones, mientras que el lote 2 quedó a cargo de Benito Roggio e Hijos y Heisecke S.A.

Pero hasta la fecha en la zona no hay ningún movimiento de maquinarias en la zona.