Depósitos del sector público en el BCP caen 16% y se ubican en G. 9,5 billones

De acuerdo con la información disponible, la Administración Central incluye los depósitos correspondientes al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado, mientras que las Empresas Públicas comprenden entidades como ANDE, Essap, Copaco e INC, entre otras.

Dentro del total de depósitos, los recursos correspondientes a la Administración Central (AC) continúan concentrando la mayor parte. En febrero de 2026, esta categoría registró G. 8,545 billones, cifra que representó una variación de 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se ubicaban en G. 8,242 billones.

El análisis por moneda muestra una dinámica distinta entre los depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera. Los depósitos en moneda nacional (MN) de la AC alcanzaron G. 3,925 billones al segundo mes de este año, lo que significó una reducción de 2,2% interanual frente a los G. 4,015 billones registrados en igual periodo de 2025.

En contraste, los depósitos en moneda extranjera (ME) continuaron mostrando un incremento. En febrero de 2026 se ubicaron en G. 4,620 billones, cifra que representó un aumento de 9,3% respecto al periodo anterior, cuando ascendían a G. 4,227 billones. Este comportamiento reflejó un mayor peso de los recursos en dólares dentro de la estructura de depósitos del sector público.

Otro componente relevante corresponde al Fondo de Seguridad Social, donde se incluyen, principalmente, los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades del sistema. En febrero de 2026 estos depósitos alcanzaron G. 943.663 millones, lo que mostró una caída significativa de 69,2% en comparación con febrero de 2025, cuando el saldo ascendía a G. 3,060 billones. La disminución explica, en gran medida, la contracción del total de depósitos del sector público en el periodo analizado.

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En cuanto a las Entidades Descentralizadas, el registro se mantuvo en 21 unidades, sin variaciones respecto al año anterior. Por su parte, los depósitos vinculados a Empresas Públicas se mantuvieron prácticamente sin cambios, con un saldo de G. 534 millones en el periodo de análisis.

El comportamiento mensual durante 2025 reveló que los depósitos del sector público alcanzaron niveles más elevados en algunos meses del año. Por ejemplo, en marzo de 2025 el total había llegado a G. 15,844 billones, uno de los valores más altos del periodo. Posteriormente, los saldos comenzaron a moderarse gradualmente hacia el cierre del año. En diciembre de 2025, los depósitos del sector público no financiero se situaron en G. 7,478 billones, mientras que en enero de 2026 se registró una recuperación hasta G. 10,989 billones. Sin embargo, en febrero volvieron a descender hasta los G. 9,489 billones.

La evolución de estos depósitos resulta relevante para el análisis de la liquidez del sector público y para la gestión de caja del Estado, dado que estos recursos reflejan los saldos disponibles de diferentes instituciones públicas en el Banco Central del Paraguay. Asimismo, la dinámica de los depósitos también puede estar vinculado al calendario de pagos del sector público, la ejecución presupuestaria y la administración de recursos provenientes de ingresos fiscales, transferencias y otras fuentes de financiamiento.

La evolución reciente sugiere que, aunque los depósitos en moneda extranjera han aumentado en el último año, la fuerte reducción del Fondo de Seguridad Social tuvo un impacto determinante en el descenso del saldo total registrado en febrero, punto que será abordado en las siguientes ediciones.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones