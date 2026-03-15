Nuevo ministro de Industria y Comercio da una gira por Estados Unidos por esta razón

El nuevo ministro de Industria y Comercio, Marco Nicolás Riquelme Boettner, ya consiguió el visto bueno del presidente Santiago Peña para un viaje a Estados Unidos. A través del Decreto 5598, firmado el pasado viernes, el Ejecutivo autorizó la gira que llevará al ministro a San Francisco (California) y Miami (Florida) del 14 al 23 de marzo de 2026.

El viaje se presenta bajo el título de “visita tecnológica a Silicon Valley” y la participación en la conferencia NVIDIA GTC, el evento global más importante sobre inteligencia artificial.

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La agenda oficial habla de una serie de reuniones bilaterales con empresas tecnológicas líderes e inversores con base en Silicon Valley.

Ante la ausencia del nuevo ministro, el Ejecutivo designó a Alberto José Sborovsky Riveros, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios, como ministro sustituto de Industria y Comercio, mientras dure la ausencia del titular de la citada secretaría de Estado.

Riquelme asumió el cargo hace apenas tres semanas, el pasado 23 de febrero, en reemplazo de Javier Giménez, quien pasó a ser el nuevo jefe de Gabinete Civil.