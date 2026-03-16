Caja Fiscal: piden que la reforma respete a los futuros jubilados

Los cambios que hizo el Senado al proyecto de ley, “que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, continúan generando distintas opiniones, tanto de gremios como de autoridades económicas.

Esto se debe a que, según lo expresado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández, los últimos ajustes al plan inicial impactarían en apenas un 40 % del déficit y que en menos de cuatro o cinco años haría necesario otra reforma.

Tras las modificaciones aprobadas la última semana en la Cámara de Senadores, la decisión final sobre el proyecto recae en Diputados, cámara que sigue dialogando con gremialistas docentes y técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Mirar la tendencia futura”

El exministro de Hacienda, James Spalding, compartió su visión y señaló que la reforma de la Caja Fiscal debe analizarse mirando la tendencia futura publicada por el Ministerio de Economía, y que se debe encontrar una forma de revertir la situación, respetando los “derechos de los jubilados y de quienes se jubilarán en el futuro”.

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“Ojalá se pueda cerrar la brecha de alguna manera y también continuar con las tendencias que fueron adoptado otros países que enfrentaron una situación similar”, mencionó.

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Spalding agregó que es fundamental que se pueda mantener un diálogo constructivo y que cada sector comprenda la situación de las distintas cajas fiscales, así como las tendencias económicas actuales.

Impacto en otros programas

Asimismo, advirtió que a mayor déficit, mayor será el impacto sobre los recursos disponibles para otros programas. “Hay una sola fuente de ingresos y el Ministerio de Economía debe considerarla entre todas las prioridades del país”, dijo.

Para Spalding es necesario que los diálogos continúen, mientras se observa el rumbo que tendrá la reforma sancionada por el Senado.

Grado de inversión: estabilidad y previsibilidad

Por otro lado, Spalding se refirió a la actualidad económica del país con la obtención del segundo grado de inversión, manifestó que esa calificación constituye una demostración clara de las calificadoras y que representa un paso importante para otorgar estabilidad macroeconómica y previsibilidad, condiciones necesarias para que inversiones de este tipo y tamaño consideren al Paraguay como un destino confiable.

Agregó que nuestro país, en el mercado de bonos de Nueva York, obtenía buenas tasas, incluso sin ser un país con grado de inversión, pero que este nuevo paso refuerza la confianza y ayuda a reducir riesgos y costos financieros.

“Sin duda, este paso adicional permite entender mejor la solidez del país, genera mayor confianza y contribuye a disminuir los riesgos y las tasas de interés que se puedan obtener”, indicó.

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Tres grados de inversión: “Sería excepcional”

En cuanto a un posible tercer grado de inversión para Paraguay, Spalding dijo que cada calificadora tiene su enfoque, por lo que contar con las tres sería “excepcional”. Esto, a su vez, respalda las conversaciones mantenidas con empresarios extranjeros sobre la competitividad y las expectativas del país, explicó.

Finalmente, reiteró que sería “un respaldo importante” a lo que ya se tiene actualmente de dos calificadoras.