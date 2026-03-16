Repudian que el Congreso cargue el peso de la Caja Fiscal a nuestros hijos

Gremios del empresariado se han pronunciado en contra de la decisión del Senado -y que posiblemente sea respaldado por Diputados- de bastardear el proyecto que buscaba supuestamente una reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal. Un plan que no cambia sustancialmente la crisis actual, al dejar el déficit en torno al 50%, no es una reforma real, sostuvieron.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Ricardo Dos Santos, dijo ayer a ABC que a los legisladores al parecer poco les importó que el sistema jubilatorio requiere un aporte durante la vida laboral que por lo menos genere la misma cantidad de fondos que se va a requerir durante el retiro del trabajador.

“El proyecto que habían planteado en el Ejecutivo lo que buscaba lograr era que el déficit no siga incrementándose. Pero acá claramente estamos con la postura mostrada por la Cámara de Senadores de que, como país, lo que queremos es que nuestros hijos, en vez de tener mejor educación, mejor salud, en vez de tener infraestructura para que se puedan desarrollar económicamente, en vez de tener seguridad, ellos dentro de 20 años tengan que solventar las jubilaciones de la gente a la que hoy no le alcanza el aporte para jubilarse a futuro”, afirmó e insistió en que, en lugar de cuidar a las futuras generaciones, se va a “empeñar su futuro”.

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Legisladores cuidan sus bases electorales, pero no al país

Siguiendo con su misma línea de análisis, Dos Santos señaló la situación de la mayoría de los trabajadores de Paraguay: No hay acceso a la jubilación. Solo 3 de cada 10 aporta a un sistema formal de pensiones. Pero incluso esa gente solventa la jubilación en condiciones de privilegio de los funcionarios públicos cuya caja es deficitaria (docentes, magistrados judiciales, policías y militares).

“Realmente es una postura muy desafortunada, es una postura electoralista, de cuidar las bases electorales y no mirar el futuro del país. En vez de ser gente responsable y asumir nosotros la responsabilidad sobre el futuro de nuestros hijos, les estamos pateando a ellos la responsabilidad. Les pasamos a la carga”, añadió.

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Un sistema en el que Paraguay “se come su cola”

Por otro lado, el titular de la CNCSP afirmó que Paraguay necesita inversión extranjera, ya que la de origen local es importante pero por sí sola no genera los niveles de desarrollo necesarios para el crecimiento económico cualitativo que la población necesita.

En ese sentido, según lo explicado, si se pretende cubrir con más impuestos el déficit de la Caja Fiscal, ante la incapacidad del Congreso de asumir el costo político de la urgente reforma, lo que podría ocurrir es que se ahuyente el capital extranjero.

“Lo que vamos a hacer es ir comiéndonos la cola de lo poco que tenemos. Vamos a mordernos cada día más a través de impuestos y podríamos destruir el modelo que hoy tenemos de 10-10-10 (10% de impuesto a la renta, 10% de IVA y 10% de impuesto a renta personal), que ha sido muy exitoso en atraer inversión extranjera”, reflexionó.

En el caso de que eso ocurra, no solo afectará la inversión extranjera, sino también podría ser un golpe al Fisco, ya que en nuestor país, cada vez que una nueva regla es difícil de cumplir, “se generan trampas”.

“Nosotros apostamos a la formalización. Pero el aumento de impuestos no va con la formalización, porque la gente encuentra forma de trabajar en negro. Entonces creo que esta es un una discusión que busca poner contentos a aquellos que están en contra de la reforma a la Caja Fiscal. Por interés personal, de ser de los beneficiarios de la situación actual (de que haya una reforma que no reforme nada finalmente)”, puntualizó.

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Es solo un parche

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mipymes (Asomipymes), Guillermina Coronel de Imlach, repudió la posibilidad de que se cargue con más impuestos a los que hoy ya están pagando y que la reforma del sistema no sea tal, sino que sea solo “un parche”.

“Nosotros, el pueblo, otra vez vamos a tener que volver a trabajar para pagar esto (el déficit de la Caja Fiscal). Ellos, los políticos, están tratando de parchar, pero sin hacer bien las cosas no va a durar mucho tiempo el parche, tarde o temprano va a volver a faltar (recursos). Realmente es una vergüenza”, afirmó.

Comisión de Presupuesto sesiona hoy

Para este lunes, a las 14:00, se prevé llevar a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para tratar los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”.

Según se informó desde el Congreso, participarán representantes del Ministerio de Economía, gremios de docentes, de jubilados de las fuerzas públicas, entre otros. La sesión de la Cámara Baja se realizaría mañana, martes, en una sesión extraordinaria cuyo único punto a tratar será la Caja Fiscal.