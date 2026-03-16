Solo cuatro criptomineras consumen más que una turbina de Itaipú

El vertiginoso ascenso de la criptominería legal en Paraguay redefine la escala del consumo industrial en el país. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la demanda de este sector creció de tal forma que un reducido grupo de apenas cuatro empresas reserva una potencia combinada superior a la capacidad total de una unidad de Itaipú.

Mientras una turbina de la binacional produce 700 MW, entre cuatro empresas como Cademot S.A., Zuns S.A., Muiden S.A. y W3X S.A. suman una demanda de 730 MW, que operan, todas, en muy alta tensión (220 kV).

El análisis del Listado del Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE) revela que la demanda está fuertemente concentrada en puntos estratégicos de la red:

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Cademot Sociedad Anónima lidera el ranking nacional con un contrato de 300.000 kW (300 MW), en Itacurubí de la Cordillera.

Zuns SA, ubicada en Yguazú, Alto Paraná, reserva 200.000 kW (200 MW) .

Muiden S.A., con base en Hernandarias, contrata 130.000 kW (130 MW) .

W3X SA, establecida en Valenzuela, completa el grupo con 100.000 kW (100 MW).

Este pequeño grupo de grandes consumidores es el principal responsable de que la potencia reservada en Muy Alta Tensión (MAT 220 kV) diera un salto exponencial, pasando de 305 MW en 2024 a 705 MW en 2025, y a 870 MW inclusive en 2026, comparando datos brindados por la ANDE en 2025 con la actualización hecha este año.

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El crecimiento del sector no se limita a estos gigantes. En total existen 41 empresas autorizadas para operar en el sector. La presión sobre el sistema eléctrico es evidente al observar la evolución del total general de potencia reservada para criptominería.

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En 2024, los contratos en Media Tensión 23 kV sumaban 117 MW; en 2025, igual cantidad y en 2026 estaba estimado también en 117 MW. Sin embargo, según los datos nuevos brindados por ANDE, 69,3 MW son los contratados en el citado nivel de tensión.

De los 41 suministros totales que gestiona la ANDE para este grupo especial, 34 suministros operan en Media Tensión (23 KV). Esta categoría representa aproximadamente el 7,3% de la potencia total reservada del grupo GCIE (que es de 943.882 kW).

Asimismo, hay una diferencia entre el total de potencia en Media Tensión (23 KV) cuando se trata en Fuera de Punta de Carga (FPC) y en Punta de Carga (PC), siendo la suma de la primera 69.382 kW y la suma de la segunda 68.892 kW.

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También se debe mencionar que, según lo anunciado el año pasado el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, la demanda del Grupo de Consumo Intensivo Especial alcanzaba los 822 MW y estaban en proceso de ampliación con 50 MW adicionales en Presidente Franco (Alto Paraná) y 100 MW en Valenzuela (Cordillera), lo que en total sumarían 972 MW.

Sin embargo, de acuerdo con la actualización de los datos de la ANDE, los 41 suministros activos gestionados por la estatal eléctrica demandan una potencia reservada total de 943,8 MW, o sea, 28,2 MW menos de lo esperado.

Otra diferencia notoria entre el listado suministrado el año pasado por el Ing. Sosa a ABC y el actual, es que el año pasado 71 empresas y personas físicas eran las autorizadas por la ANDE para operar en el sector de criptominería. En el nuevo listado solo aparecen 41 entidades, entre firmas y personas.