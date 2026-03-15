ANDE: 41 empresas consumen el 13,5% de nuestra energía de Itaipú

Según el listado del GCIE proveído por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se revela una realidad contundente: apenas 41 suministros activos gestionados por la estatal eléctrica demandan una potencia reservada total de 943.882 kW. Esta cifra, que roza la barrera de los 1.000 megavatios (MW), equivale a una parte sustancial de la capacidad de generación de las binacionales destinada al mercado interno, evidenciando el peso de este sector en el consumo energético nacional.

Considerando que el Paraguay tiene derecho al 50% de la producción de Itaipú (7.000 MW), el Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE) ya consume cerca del 13,5% de la energía que le corresponde legalmente a nuestro país.

Los gigantes de 220 kV

Del total de contratos, solo 7 suministros se conectan directamente en Alta Tensión (220 kV). Sin embargo, estos pocos puntos de entrega representan el grueso de la carga del sistema.

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A la cabeza del listado se encuentra CADEMOT Sociedad Anónima, que en su planta de Itacurubí de la Cordillera reserva una potencia de 300.000 kW. Le siguen en magnitud ZUNS SA, con 200.000 kW en Yguazú, y MUIDEN S.A. con 130.000 kW en Hernandarias. Completando el bloque de mayor exigencia aparecen W3X SA (100.000 kW), Penguin Infrastructure SA (70.000 kW) y Dyn Ingeniería SA (70.000 kW).

Este grupo selecto no solo demanda grandes volúmenes de energía, sino que requiere una infraestructura de transmisión robusta y especializada, diseñada para soportar cargas críticas sin comprometer la estabilidad de la red de distribución convencional.

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El eje del 73%

La distribución de estos centros de consumo no es aleatoria; responde a la proximidad de subestaciones estratégicas y nodos de transmisión. Según el informe de la ANDE, tres departamentos agrupan el 73% de los suministros intensivos:

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Central (12 suministros): Lidera en cantidad de puntos de entrega , aunque la mayoría operan en Media Tensión (23 kV). Localidades como Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y Luque son los nodos principales en esta región. Alto Paraná (10 suministros): El corazón energético del país presenta la mayor densidad de carga pesada. Hernandarias destaca como un polo industrial clave, albergando múltiples suministros de empresas como Muiden S.A. y Penguin Infrastructure. Cordillera (8 suministros): Se ha consolidado como el nuevo destino de las inversiones de gran escala, con plantas de 220 kV en Itacurubí y Valenzuela. El resto de la carga se dispersa en otros 11 puntos del territorio nacional, incluyendo departamentos como Guairá, Itapúa y Amambay.

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El perfil de la demanda

Aunque el reporte oficial de la ANDE se centra en datos eléctricos, los nombres de las firmas que integran el listado ofrecen pistas claras sobre la naturaleza de esta demanda. Empresas como Blockware S.A., Skyhash Paraguay S.A. y Global Digital Services sugieren una fuerte presencia del sector de procesamiento de datos y criptominería.

Este rubro se caracteriza por un consumo lineal y constante, lo que explica por qué la gran mayoría de estos contratos mantienen una paridad casi absoluta entre la Potencia FPC (Fuera de Punta de Carga) y la Potencia PC (Punta de Carga).

No obstante, existen excepciones notables. Firmas como Richford S.A. —que posee 5 contratos en diferentes puntos del país— y otros usuarios menores muestran una ligera reducción de su potencia reservada durante las horas de punta. Por ejemplo, en su sede de Mariano Roque Alonso, Richford reduce su demanda de 2.000 kW a 1.800 kW durante el horario crítico, una maniobra técnica necesaria para mitigar el impacto sobre la red nacional en momentos de máxima exigencia.

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Desafíos para el sistema de distribución

La ANDE detalla que, además de los suministros de alta tensión, existen 15 suministros conectados vía Línea Exclusiva en Media Tensión, lo que significa que poseen un conductor directo desde la subestación hasta su planta. Los 19 restantes operan conectados a la red ANDE convencional, compartiendo infraestructura con el consumo residencial y comercial, lo que impone desafíos adicionales de mantenimiento y regulación para evitar perturbaciones en el servicio de los usuarios comunes.

Con un total de 943.882 kW ya comprometidos, el Grupo de Consumo Intensivo Especial se posiciona como uno de los actores más determinantes en la planificación de la ANDE, por lo menos hasta el 31 diciembre de 2027, fecha en que vencen los contratos.